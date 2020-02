¿Los inmuebles de Carlos Paz son los más caros de Córdoba?

Carlos Paz. Un relevamiento realizado por Mercado Libre entre sus ofertas de clasificados arrojó que los inmuebles de Carlos Paz son los más caros de la Provincia de Córdoba. Se encuentran un 10% por encima de los valores que se encuentran en la ciudad de Córdoba y el precio promedio del metro cuadrado alcanza un valor de US$ 1.609, contra los US$ 1.462 de Córdoba y superando por más del 50% los valores de Río Cuarto.

La plataforma cuenta con 27000 publicaciones en la provincia y el 84% de los avisos se encuentran vinculados a inmobiliarias y profesionales, lo que posibilitó elaborar un informe sobre el comportamiento del sector y los valores de departamentos de 1 a 3 dormitorios y sin cochera.

La tendencia en cuanto a precios no es nueva, siempre se supo que Villa Carlos Paz tiene un valor de mercado elevado y muchas veces comparable con propiedades del exterior. En los últimos años, la ciudad experimentó un marcado crecimiento poblacional y logró triplicar su ejido, lo que seguramente profundizará el proceso de expansión durante las próximas décadas.

El informe de Mercado Libre también permitió conocer que los barrios más caros para alquilar en la ciudad de Córdoba, lo ocupan Nueva Córdoba (con un promedio de $ 11.721), General Paz ($10.363) y el microcentro ($ 9.791), mientras que los más accesibles con Pueyrredón ($ 7.636), San Martín ($ 8.097) y Alberdi ($ 8.109). En cuanto a venta de inmuebles, Nueva Córdoba (con un valor de US$ 1.766 por m2), Chateau Carreras (US$ 1.631/m2) y General Paz (U$S 1.530/m2) lideran el ránking, en tanto, que las opciones más económicas son San Vicente (US$ 782/m2), San Martín (US$ 908/m2) y Alto Alberdi (US$ 1.177/m2).