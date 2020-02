Juan Facundo Quiroga, el Camino Real, Barranca Yaco y la tragedia

Especial: Luis Herán López

Fotografías: Viviana Bandeo

Posta de Macha/ Barranca Yaco/ Posta de Sinsacate.- “Estamos llegando Ortiz…sienta la música” susurra Juan Facundo Quiroga a su Secretario privado y primer gobernador de la provincia de San Luis, José Santo Ortiz, al arribar casi de noche a la Posta de Macha, ubicada sobre el Camino Real. El Tigre de los llanos se sentía invencible, y Santo Ortiz agobiado por el miedo.

Ese día muy temPrano y antes de que la galera que transportaba la cèlebre caudillo riojano, llegue a la posta de Ojo de Agua (Santiago del Estero), un joven escondido en el denso monte se hace visible para pedirle al postillón que guiaba la delegación, detenga el carruaje en el linde de un bosque. El Postillón accede y el joven reclama la presencia del Dr. Santo Ortíz, a quien conoce y por quien ha sido favorecido en otra oportunidad. Ortiz, quien ya sabía de la emboscada de que podían ser objeto, baja de la galera apresurado y como un condenado en el pie del cadalso, reconoce a Usandivaras y apresura el paso con los brazos abierto….”Amigo Usandivaras”dice. “Doctor, en las inmediaciones de un lugar llamado Barranca Yaco, está apostado Santos Perez con una partida; al arribo de la galera debe hacerle fuego de los dos bandos y matar enseguida del postillón para arriba, nadie puede escapar con vida” asegura Usandivaras.

“Venga Usandivaras, dígale al General Quiroga lo que me acaba de decir” señala un Ortiz dominado por el terror. Facundo acepta, escucha el relato, mira al joven fijamente a los ojos, lanza un bramido en forma de voz y dice: “No ha nacido aún el hombre que pueda matar a Juan Facundo Quiroga. Ante un grito mio, esa partida se pondrá a mis órdenes y me servirá de escoltas hasta Córdoba. Vaya nomás amigo Usandivaras. No se comprometa” dice el “Tigre de los llanos”, quien ordena poner en movimiento la galera: “apure esos caballos carajo”.

La Posta de Macha, estaba plagada de lugareños que festejaban el carnaval. “Mire la cantidad de enmascarados. No me gusta la gente enmascarada” le dice Ortiz a Quiroga antes de ingresar al salón principal donde cenarán: “Tranquilo Ortiz, hágame prepara agua tibia y sal para mis huesos que por dentro son un hielo….eso me alivia el dolor” destaca Quiroga.

Ambas celebridades ingresan a la posta ante la mirada atenta de los parroquianos. “Miren como nos miran, como a condenados en su última cena” subraya Ortiz. “No exagere doctor, nos miran porque somos célebres. Aunque célebre es el general Paz, quien me engañó con figuras de contralanza en La Tablada. Su espíritu debe andar por estos pagos y tal vez quiera saludarme”. Puntualiza Quiroga. Ortiz le toma el brazo y le vuelve a suplicar “Huyamos general, huyamos por Mendoza. Para que seguir adelante, si nos espera un atentado” .

Facundo Quiroga se mantiene estoico, lo mira a los ojos y lanza fuertes proclamas “Siento en mi interior una alegría triunfal al enfrentarme con el destino y por otro lado quiero saber si el destino lo arma uno mismo o se arma solo. Si quisieran matarnos no lo andarían proclamando. Que me esta pidiendo Ortiz….que me esta pidiendo por Dios, tantos años a mi lado y me esta pidiendo que retroceda ante una partida de menesterosos y traidores. Usted puede quedarse si quiere, en cuanto a mi le quiero pedir por favor, si alguien se atreve a matarme quiero que logre que me entierren de pie de parado, porque quiero estar muerto como viví. No recuerdo una sola noche haber dormido, de un lado u otro, siempre parado listo para salir a la lucha. He dejado amigos, fortunas, prestigio , poder, todo y para que…para que el Doctor José Santo Ortiz me pido ahora que huya como una rata. Sabe que van a decir los enemigos de Juan Facundo Quiroga??...que era un barbaro, un sanguinario, salvaje, semianalfabeto, confuso, contradictorio y encima usted quiere que digan que fui un cobarde???”..

Su vida

Juan Facundo Quiroga nació el 27 de noviembre de 1788 del matrimonio entre José Prudencio Quiroga y de Rosa Argañaraz, oriunda de los Llanos. Su padre fue un hacendado sanjuanino que migró a la norteña La Rioja, estableciendo su estancia en el sureste, en la zona llamada Los Llanos,1 y que varias veces ejerció como comandante de las milicias de la zona.Su educación fue relativamente buena, para las oportunidades que ofrecía la provincia.2

Hacia 1815 viajó a Buenos Aires, donde recibió alguna formación militar por un breve período.

En 1817 contrajo matrimonio con Dolores Fernández Cabezas con quien lo unía un parentesco. Tuvieron cinco hijos llamados: Juan Ramón, Jesusa (María del Corazón de Jesús), Juan Facundo, Mercedes y José Norberto.

En 1835 Juan Facundo Quiroga residía desde hacía algún tiempo en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. El caudillo riojano había luchado en las campañas libertadoras junto a José de San Martín. En 1825, junto a los caudillos federales Juan Bautista Bustos y Felipe Ibarra, se opuso al proyecto político unitario de Rivadavia y se apoderó de la ciudad de Tucumán. Logró sublevar Cuyo y el Noroeste, pero más tarde, al intentar apoderarse de Córdoba, fue vencido por el general unitario José María Paz en La Tablada el 22 Y 23 de junio de 1829 y en Oncativo ocho meses después.

Quiroga mantenía con Rosas una relación de aliado y era considerado por don Juan Manuel como su hombre en el interior. Las diferencias entre ambos caudillos se centraban en el tema de la organización nacional. Mientras que Facundo se hacía eco del reclamo provincial de crear un gobierno nacional que distribuyera equitativamente los ingresos nacionales, Rosas y los terratenientes porteños se oponían a perder el control exclusivo sobre las rentas del puerto y la Aduana.

El viaje

En 1834, ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza (quien respondía políticamente a Rosas), encomendó a Quiroga una gestión mediadora.

En el viaje de ida, varios amigos le avisaron que los Reinafé querían matarlo; pero desoyó los avisos y siguió camino sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero se enteró de que la guerra civil en el norte había finalizado y que Latorre había sido asesinado. Se dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas figuraba la autonomía jujeña.

Iniciado su camino de regreso a principios del año siguiente, tuvo nuevos avisos sobre que había planes para asesinarlo. Pero tal vez tenía más miedo a pasar por cobarde que a la muerte.

El plan

"Una tarde, desaparecido ya el sol tras los cerros verdes de Chuña Huasí (Córdoba), conversan en el patio abierto sobre el campo, de pie y en rueda, Clemente y Domingo Oliva, Guillermo Reinafé, el cura Soria y el Coronel (Francisco Reynafe). Hablan en voz baja. El último tiene la palabra, y por sus ademanes violentos se advierten sus pensamientos. Las campanas de la capilla llaman a oraciones"... "Los hombres del patio se descubren su cabeza, y en ese momento, acentuando su palabra con un movimiento enérgico del brazo, el Coronel exclama: 'Al general Quiroga hay que matarlo'."

Por esos años, gobernaban la provincia los hermanos Reynafe. José Vicente el mayor de ellos era el gobernador propietario y poseía junto a sus hermanos grandes extensiones de tierra en el norte cordobés. Todos habían nacido en Tulumba que por ese entonces era la capital de la provincia. La idea de matar a Quiroga no es la obra de un momento, sino el producto de una larga reflexión, a cuyo término los hermanos Reinafé llegan a un convencimiento: el de que para que puedan sobrevivir ellos, tiene que morir el otro.

Lo cierto es que en uno de aquellos momentos, el "clan de los Reinafé”, como suele llamársele, resuelve la muerte de Facundo Quiroga, y permanece a la espera de una oportunidad para materializar la idea.

Solo falta el sentido de oportunidad.

El Capitán Santos Pérez

Pero, ¿quién es Santos Pérez? ¿De dónde sale y cómo ha vivido el hombre que se atreve contra Facundo Quiroga, aunque sea tomando toda suerte de alevosas ventajas?

El capitán Santos Pérez es un antiguo soldado, que revista en el departamento cordobés de Tulumba desde la época en que la provincia está gobernada por el general Bustos. Es un entusiasta adicto de los Reinafé, a cuyas órdenes sirve siempre. Emigra con ellos a Santa Fe, cuando el general Paz se apodera del gobierno cordobés. Incursiona por las sierras de esta provincia cumpliendo órdenes de sus antiguos jefes y llega a formar en aquellos lugares una pequeña republiqueta. Cuando los Reinafé regresan a Córdoba con el ejército confederado, está al lado de ellos. No sabe leer ni escribir, pero posee una inteligencia natural que le permite suplir tales conocimientos.

Cuando el general Paz cae prisionero, Santos Pérez es el capitán que manda la escolta encargada de llevarlo al campamento de Estanislao López, y en el momento en que los Reinafé llegan al gobierno de Córdoba, Santos Pérez desempeña las funciones correspondientes a su grado militar en las milicias provinciales.

En el departamento de Tulumba, que es donde actúa, tiene fama de hombre valiente, aunque también de arbitrario. De él se asegura "que castiga a quien le disgusta, carnea vacas y ensilla caballos sin consultar a sus dueños. En las reuniones de carreras es siempre juez de raya y nadie duda de su justicia. Es capaz de un crimen, pero no de una trampa en el juego o deslealtad en la conducta. En las canchas de taba todos apuestan a sus manos. Es tan diestro que siempre gana. En las pulperías le ceden el sitio de preferencia. El paga las copas y nunca llega a la embriaguez. Su casa está diariamente concurrida de paisanos y transeúntes, su hospitalidad es generosa,. pero jamás recibe a un desconocido, la enemistad o desconfianza terminan en el atropello y para él nunca hay jueces ni castigos. En la región del norte, donde es popular, se le teme y obedece".

Es en Tulumba donde recibe las armas necesarias para cumplir con su misión, y donde el comandante Guillermo Reinafé le indica que el asesinato de Quiroga debe realizarse en el lugar denominado Barranca Yaco, con un grupo de los mejores hombres de su escolta personal para que lo secunden. Después, en tono imperativo, le ordena:

- Matará usted no sólo al general Quiroga y toda su comitiva, sino también a cualquier otra persona que pasase por aquel lugar en el momento de la ejecución.

Barranca Yaco

El sol de febrero es abrazador. En el horizonte los densos nubarrones anunciaban que no pasaría de la siesta que la lluvia de verano iba a caer de manera intensa.

Facundo está de buen humor porque hace mucho tiempo que no puede caminar así sin que el reumatismo lo mortifique. Habla con el doctor Ortiz, mas sin darle lugar a que vuelva a prevenirle sobre los peligros que los esperan. Observa al maestro de postas mientras ata los caballos a la galera. Asiste serenamente, con una serenidad que no es propia de su temperamento, a todos los preparativos de aquella andanza, que ha de ser la última de su vida. Ve cómo se acomoda el postillón que va en el tiro; observa al niño que los acompaña; a dos correos que se han reunido por casualidad y al negro que monta a caballo para acompañarlo. Sube a la galera, haciéndose preceder por el doctor Ortiz, lo que quizá por primera vez acontece, y luego sube él, casi ágilmente, como si repentinamente se hubiese curado. La galera se pone en marcha.

Desde este momento, desde que el maestro de postas pierde de vista a la galera, nadie sabe nada de lo que acontece con los ocupantes de aquélla, puesto que todos mueren unas horas más tarde, y los dos hombres que han de sobrevivir por haberse retrasado, viajan fuera de ella.

La galera penetran a la parte en que el camino que se enangosta, como si los montes que lo rodean tratasen de estrangularlo. Y es precisamente aquí donde la galera de Facundo se detiene, porque el postillón acaba de escuchar que alguien grita, fuertemente, y por dos veces consecutivas.

- ¡Alto! ¡Alto!

Se produce un extraño silencio, un silencio que dura solamente segundos, pero que parece eterno.

¿Qué ocurre? ¿Por qué se detiene aquí la galera de Facundo? ¿Quién se atreve a gritar, ordenando que se detenga?

Una hora antes, cuando Quiroga permanece aún en la posta, el soldado Roque Juncos llega a la carrera hasta el lugar donde se encuentra Santos Pérez y le previene:

- Han quedado ensillando los peones de la galera.

- ¿Qué dicen los que vienen? -pregunta aquél.

Santos Pérez distribuye su partida de treinta y dos hombres en tres grupos a lo largo del camino de Barranca Yaco. Avanza al Norte y se ubica él cola sus hombres probados. En rumbo opuesto, al Este de la carretera, coloca al teniente Figueroa, y más allá, sobre el costado del Oeste, al alférez Cesáreo Peralta, escalonados todos a una cuadra de distancia. En los extremos norte y sur establece guardias, con orden de matar a cualquier persona que transite. Nadie se mueve sin orden de Santos y nadie sabe lo que va a ejecutarse, pues lo único que él les dice, al clasificar a los grupos y tomar las posiciones, es esto:

- Vamos a sorprender un tráfico que viene, de orden del gobierno y del coronel Francisco Reinafé. Al que se muestre cobarde yo mismo lo fusilaré. A la voz de mando cargarán las tres emboscadas.

En seguida, al advertir que la galera se detiene, vuelve a gritar, pero ahora dirigiéndose a sus hombres:

- iMaten, carajo!

Los integrantes de las tres emboscadas avanzan rápidamente y descargan sus armas sobre la galera. Se escuchan los gritos de los conductores y auxiliares de la diligencia, que resultan heridos. En este momento Facundo asoma la cabeza por la ventanilla de la galera y alcanza a gritar, mientras hace fuego:

- ¡Eh! No maten a un General...

Son sus últimas palabras, porque Santos Pérez, que acaba de verlo, descarga sobre él su pistola. El tiro, certera o casualmente, da en el rostro de Facundo; le penetra por el ojo izquierdo y lo mata en el acto.

Así muere, casi sin darse cuenta de que lo matan, sin que le den tiempo de seguir aterrorizando con el bramido de su voz, el vencedor de "El Puesto"; el héroe que derrota y desarma a los veteranos del glorioso Regimiento 19 de los Andes; el vencedor de Lamadrid en "El Tala" y "Rincón de Valladares"; el vencido por Paz en "La Tablada" y "Oncativo"; el hombre que conquista la llanura y llega a dominar la región andina partíendo de Buenos Aires con trescientos ex presidiarios, y 150 vagos; el vencedor de "La Ciudadela"; el caudillo cuyo poder inspira tanto terror, que inclusive lleva al terreno del crimen a sus enemigos más encarnizados. Su cabeza queda colgando hacia afuera, desde la abierta ventanilla de la galera, mientras un hilo de sangre corre por su rostro.

Desde el momento en que Facundo cae muerto, todo lo demás es fácil. Santos Pérez penetra a la galera y atraviesa el pecho del doctor Ortiz con su espada, en el mismo momento en que aquél grita:

- ¡No! ¡No es preciso esto!