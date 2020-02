IPEM 190 Carande Carro: docentes comenzarán hoy a trabajar entre ruinas, sin agua ni baños

Carlos Paz.- La Comisión de Seguimiento de Obra de la escuela IPEM 190 Carande Carro aseguró que parte del equipo directivo, administrativos y demás personal en funciones está trabajando sin baños, sin agua, arrumbados en un aula enclavada en el espacio utilizado como depósito y arrumbe del mobiliario del edificio en demolición.

«Esto sucede en el mismo predio escolar declarado en emergencia edilicia, lo cual decidió en su momento el levantamiento de la toma que habían realizado padres y estudiantes, pues había riesgo de vida» aseguran en un comunicado.

En ese mismo espacio, el gobierno pretende hacer funcionar parte de la escuela durante el ciclo lectivo que comienza, mientras se hacen las obras del nuevo edificio y hasta la finalización de las mismas. «En la actualidad no hay póliza de seguro en el lugar donde están desempeñando funciones, y consideramos que las condiciones impedirán obtener una póliza» agregan.

Por su parte, la provincia trabaja en la adecuación de un galpón en la calle Atenas, «que tampoco cumple con las mínimas condiciones de espacio para albergar el número de estudiantes global y ni por aula, además de estar muy lejos de cumplir los plazos escolares e institucionales» denunciaron.

El estudiantado y el cuerpo docente quedarían así funcionando en dos espacios separados por más de 300 mts. con los riesgos que implicaría el traslado de docentes y estudiantes utilizando las calles Atenas y Chile, de alta circulación vial.

«El planteo del Gobierno Provincial vuelve, después de transcurrido el mes y medio de receso de verano, desdiciendo todo lo comprometido y firmado hasta el momento: la adecuación de un espacio en el que toda la institución pudiera funcionar en un mismo predio y con condiciones aceptables y dignas respecto de seguridad y de desempeño para la enseñanza y el aprendizaje».

Además agregaron que los funcionarios que se acercan a la institución son «inconsistentes entre ellos, incluso en conversaciones con esta comisión y con el equipo directivo: según el área de infraestructura la obra está en marcha y en los tiempos previstos; según el dueño de la empresa tienen retrasos en los pagos y por eso la obra no está avanzando; según el Ministerio de Finanzas "no hay plata" así que no van a cumplir con el compromiso asumido con el IPEM».

Ahora la Comisión pedirá la inspección por parte de Bomberos para que evalúen las condiciones de seguridad de los edificios en los que se pretende que comiencen las actividades a partir de hoy y presentará denuncias ante la Justicia y el Defensor del Pueblo.