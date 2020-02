«No quiero elegir: Tengo dos papás»

Tucumán.- Un fallo inédito ocurrió en Tucumán el pasado 6 de febrero. Una niña de nueve años se negó a elegir entre uno de los dos hombres que reconoce como padres. Ahora, tiene legalmente una madre y dos padres. Se trata del primer fallo de triple filiación o pluriparentalidad donde no están involucradas ni la adopción de integración ni las técnicas de fertilización asistida.

Fue luego de que el progenitor biológico impugnara la filiación reconocida por otra pareja de la madre.

Al respecto, la jueza Mariana Rey Galindo, del Juzgado de Familia y Sucesiones de única nominación del Centro Judicial Monteros, explicó: “Para poder dar una solución jurídica a este caso, no sólo tuvimos que mirar más allá de la apariencia, sino también tuvimos que deshacernos de nuestros prejuicios y estereotipos para conectar realmente con las personas que participan en esta historia”.

En el fallo, se resolvió reconocer “la constitución pluriparental” de esta familia de cuatro personas. Asimismo, emitieron una nueva acta de nacimiento para la niña, donde aparezcan sus dos padres “en el cuerpo del texto” y sin hacer uso de anotaciones al margen.

Por su parte, la especialista en derecho de familia e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, consideró que el fallo es “rupturista porque se sale del principio binario”. Además, remarcó que la jueza se “centra mucho en lo que la niña quiere, expresa y manifiesta, reconociendo la participación que los niños y adolescentes tienen en la construcción de sus propias historias e identidad, a partir de reconocerlos sujetos de derecho y no objeto".

La singular manera de hablarle a la niña

La magistrada ubicó los inevitables tecnicismos en citas al pie o los aclaró entre paréntesis. De todos modos, para que la niña entendiera el fallo, escribió un resumen explicándole todo de modo claro y directo.

“Juli, tenés razón cuando decís ''que no querés elegir entre tus dos papás''. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia", escribió la jueza, dirigiéndose a la menor.

"Te anticipo que voy reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles (a los dos) y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo cual vos vas a tener en los papeles (acta) dos papás y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones (ellos con vos y vos con ellos)", agregó.

También detalló los derechos y obligaciones de los dos padres:"Básicamente las obligaciones de ellos tres son: cuidarte, acompañarte en la vida, y asegurar tu bienestar físico y económico (alimentos, vivienda, estudios, etc.). Entre ellos deben organizarse para cuidar de vos (autorizaciones cuando vos salgas de viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 18 años, derechos de comunicación con vos, cuidados personales, y esas cosas ¿sabés?…)".

En las partes del texto en que se dirige a la niña, la magistrada eligió cambiar la tipografía y utilizar Comic Sans para lograr más cercanía con la pequeña.

"La destinataria de esta sentencia es ella. Hay otras dos personas involucradas que tampoco son ni abogados ni están conectados con el mundo jurídico y yo tengo la obligación de hacerme entender. Los abogados debemos ser conscientes que le hablamos a la gente. En el mismo texto les pedí a los abogados que expliquen a sus clientes si ellos creen que he sido lo suficientemente sencilla", contó. (Fuente: Cadena 3)