«Un galpón no es una escuela»; el reclamo tras la caravana del Carande Carro

Carlos Paz.- Una caravana de autos de la comunidad docente del IPEM 190 Carande Carro recorrió la ciudad haciendo sonar las bocinas para luego concentrarse en el playón municipal en reclamo del edificio para la escuela.

Docentes, padres y alumnos armaron un espacio de reclamo en el lugar, donde pidieron a las autoridades que no "les mientan más. Dicen que tenemos una escuela porque nos ubican en un galpón. Un galpón no es una escuela. Todos las años por esta época nos dice que va estar el edificio y luego nos quedamos sin nada" aseguró una de las docentes que tomó la palabra en el acto.

"Tenemos una biblioteca que no es biblioteca, con baldes tras las lluvias" destacó la bibliotecaria del IPEM 190. "Nosotros como docentes y como padres, como estudiantes creo que hablo en nombre de toda la comunidad queremos agradecerles, nos sentimos muy emocionados de ver acá, no sólo nuestra propia comunidad, sino a mucha gente que ha formado parte en algún momento de la escuela como son los jubilados. o vemos caras de otros profes, otros agentes de la comunidad que nos vamos cruzando en distintos eventos, como por ejemplo feria de ciencias".

Esta escuela, nuestra escuela, es tan importante porque no siempre estamos cortando la calle para pedir una escuela digna, es cierto que muchas veces hacemos muchísimas actividades de la escuela, porque uno ahora esta en la calle educando también".

Y agregó: "Les queremos agradecer realmente esta semana todas las adhesiones, las fotos, las notas que han mandado los demás compañeros de otras instituciones. Nos emociona mucho no sentirse solos, es muy emocionante y todo lo que vamos consiguiendo es gracias al apoyo de todos y a la visibilización y acompañamiento, porque hemos estado muy solos y creían que éramos una comunidad pequeña. Entonces ahora al estar acompañados saben que no estamos solos, y hasta que no veamos la escuela inaugurada a fines de marzo o sea, la escuela provisoria inaugurada a fines de marzo, no vamos a estar tranquilo, seguimos en alerta porque queremos que nuestros chicos estudien y tengan un ciclo lectivo que se merecen".