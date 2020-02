Controversia por las picadas clandestinas en Copina

Copina.- Las picadas clandestinas que se llevaron a cabo en Copina y obligaron a cortar rutas y dejaron heridos en tremendos accidentes generaron controversias en torno a por qué se organizan esos eventos.

Santiago Paredes, integrante de Asociación de Motociclismo y Seguridad Vial, una de las tres asociaciones civiles que organizaron la exhibición “Downhill Copina 2020”, distribuyó ayer en los medios de prensa una nota del intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio Barrera, mediante el cual manifiesta ante la agencia Córdoba Deportes el beneplácito por la promoción de la actividad en la zona. Sin embargo el municipio de Villa Rio Icho Cruz, no tiene jurisdicción en esa zona denominada para la provincia como “gris”.

Paredes, encargado del evento indicó que en el lugar “no hubo picadas, no se realizaron carreras y no hubo competencias. Es imposible que haya picadas de motos o cualquier tipo de carrera porque no hay ninguna recta para que los vehículos tomen velocidad. Nosotros descendemos con motores apagados”. Esta versión que ofreció Paredes, es contraria a la de los testigos oculares, quienes denunciaron que los dos motociclistas que se accidentaron gravemente en una de las curvas tras chocar entre sí, venían bajando en competencia.

“El accidente no fue en el área donde nosotros estábamos. La organización contó con el aval de la Policía Caminera, con las autorizaciones municipales, con una ambulancia en el lugar y con todos los participantes asegurados”. Dijo Paredes, pese a que el mismo domingo la policía había desmentido que ellos hayan tenido algún tipo de participación. Tampoco en la zona los testigos vieron ambulancias, carros de bomberos y todo lo que se necesita para este tipo de eventos: “cortan con conos en la rotonda y a la altura del río La Suela. Si uno intenta pasar vienen personas con físicos tipo patovicas y te sacan del lugar”. Dijo uno de los lugareños.

El encuentro reunió a decenas de aficionados a los deportes extremos en la versión “descenso”, como motociclismo, longboard y drift trike. El sábado hubo una reunión y el domingo por la tarde ocuparon la vieja Ruta 14.

¿Quién decide que el camino puede estar cortado?

El hermoso camino viejo que une la localidad de Cuesta Blanca, última comuna del sur del valle de Punilla con Copina, es uno de los más transitados por turistas y familias locales que salen a pasear por lo imponente de la belleza de los paisajes. Desde hace un par de años, el camino fue “literalmente tomado” por quienes organizan picadas clandestinas y deportes extremos, sin las mínimas medidas de seguridad.

Los testigos contradicen al Santiago Paredes, quien salió en los medios a “dar la cara” tras el grave accidente que sufrieron los motociclistas. Masivamente manifestaron que nunca hubo policías, ambulancias, bomberos ni se exhibieron los seguros de los espectadores y que tras el trágico accidente, los organizadores llegaron en dos camionetas levantaron las motos y se las llevaron, algo que contradice la ley cuando se trata de personas heridas. El programa de actividades y corte de ruta por el camino viejo a Copina, tampoco estaba dentro del cronograma de actividades que dio a conocer el Gobierno de loa Provincia de Córdoba.

Lo cierto es que al promediar la tarde del día domingo, la ruta estaba cortada para hacer distintas actividades y en medio de ellas dos motociclistas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago con fractura de fémur, quebraduras varias y múltiples escoriaciones tras impactar con su cuerpo en el asfalto con otro motociclista en medio de una picada. “Los motociclistas participaban de picadas que organizó un grupo de motociclistas que cortó la ruta para realizar las competencias sin autorización”. Señalaron el pasado domingo vecinos de la zona quienes agregaron “Siempre vienen a correr en la zona”.

Los motociclistas involucrados en el accidente son de San Francisco y de Armstrong (Santa Fe y tienen aproximadamente 35 años de edad.