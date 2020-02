¿Cómo evitar la picadura del mosquito que transmite el dengue?

Carlos Paz.- Desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Villa Carlos Paz brindaron mayores especificaciones en torno a la intensa campaña de prevención en la lucha contra el dengue que se está estableciendo en la ciudad tras la detección del primer caso importado.

Noticias Relacionadas Detectaron un caso de dengue en Carlos Paz

Sofía Cagnone, integrante del Área de Epidemiología del Hospital Municipal, expresó: “La situación de las Américas, el país y la provincia, es cada vez más crítica y nos encontramos con varios focos de brote de dengue en Córdoba, con muchos casos autóctonos y no solo importados. Brasil, Paraguay y Bolivia continúan con el brote y no están logrando controlarlo. En el norte del país también ya existen casos autóctonos de dengue, y en Carlos Paz confirmamos el primer caso importado con una vecina que viajó a Misiones y volvió infectada”.

Ante la consulta sobre cómo se puede prevenir la enfermedad, señaló: “Es muy importante continuar con la campaña y que el vecino colabore con la eliminación de criaderos, que es la única forma efectiva de controlar esta enfermedad. La única prevención posible es evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que es el trasmisor de la enfermedad. Es un mosquito de hábito domiciliario y patios de las viviendas, por lo cual hay que eliminar todo tipo de recipientes poco profundos donde se pueda reproducir. Este mosquito solo pone sus huevos en este tipo de envases, como sea un florero o una porta maceta. Su momento de mayor actividad es a la mañana temprano, entre las seis y las nueve, y por la noche cuando hace mucho calor entre las siete y nueve”.

El mosquito Aedes Aegypti puede permanecer vivo durante un mes entero y puede poner hasta 3.000 huevos durante ese tiempo.

La picadura del mosquito se puede evitar con la utilización de repelentes, espirales, tabletas, mosquiteros y en la recomendación de utilizar prendas largas y claras en los horarios de la mañana y la noche, por lo cual ante un posible caso se debe actuar de la siguiente manera: “Ante una sospecha de un caso clínico con antecedente de viaje a un lugar donde existen casos de dengue, se realiza una denuncia al Área de Epidemiología, se llena una ficha específica y se toma una muestra de sangre que se deriva al Laboratorio Central de la ciudad de Córdoba. El resultado puede llegar entre 24 y 48 horas después de ser analizado. Mientras tanto al paciente se le pide que extreme las medidas de cuidado, que se quede en su casa y evite ser picado por un mosquito. En caso de ser el caso positivo se realiza una fumigación en la casa de la persona infectada y en la zona”, agregó.

Por último, la doctora Cagnone brindó detalles sobre las consecuencias posibles tras contraer dengue: “Es una enfermedad que es potencialmente grave, de alta diseminación cuando el mosquito está presente, no siempre hace síntomas y puede evolucionar de manera grave igualmente. Las estadísticas dicen que si uno pronostica uno posiblemente existan diez casos que no han sido diagnosticados porque no presentaron síntomas o no consultaron a un Centro de Salud”.