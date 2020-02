Valle de Punilla: Pescados para Todes. Queja de «Todos» los comerciantes

Punilla.- Terminó hoy en Bialet Masse, la gira del camión del programa ,"Pescado para todes", que desde el pasado sábado recorrió ocho municipios y comunas del Valle de Punilla, seis de ellas alineadas políticamente con el Gobierno Nacional. Mas allá de las buenas ofertas, el camión dejó una estela de quejas entre los comerciantes de cada localidad quienes manifestaron no poder competir con los precios que ofrece el programa, debido a los impuestos que cada comercio debe abonar.

Los organizadores del programa indicaron que está previsto que regrese todos los meses a la región. Ayer, los responsables de la coordinación local, a cargo del Partido Solidario, La Cámpora y el Movimiento Rebelión Popular, estimaron que un total de 4 mil personas realizaron compras en los diferentes puntos donde se instaló el camión frigorífico, que arrancó el pasado sábado en Cruz del Eje y llegó a la región con más de 7 mil kilos de pescado.

Noticias Relacionadas El camión de Pescado para Todos estuvo en Cosquín

El camión, tiene una iniciativa similar al que impulsó en 2009 el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno para el acceso a lácteos, carne y pescados. En el vehículo ofrecen cortes a precios considerablemente más bajos de lo que cuestan en las pescaderías. El kilo de merluza, por ejemplo, costaba $235, mientras que en los comercios está cercano a los $300.

Mirta, propietaria de la pescadería DAG en Cosquín -por donde estuvo el camión-, señaló a Cadena 3 que la iniciativa la "perjudica mucho" por los precios. Argumentó que ella paga impuestos a una empleada y todos los requisitos que debe tener un negocio

"Tengo que gestionar permisos con bromatología. Ni idea quién le gestiona eso al camión. No sé si dan factura. Venden así nomás en el camión, según lo que me contaba la gente. Me siento un poco impotente, uno está pagando los impuestos y los usan para arruinarme a mí. No puedo competir con esos precios", criticó.

No puedo competir con esos precios

El programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pasó también por localidades de La Falda, Valle Hermoso, Villa Giardino, Cruz del Eje, La Cumbre, San Esteban, Huerta Grande, San Macos Sierras y Casa Grande.

Los municipios incentivan a que productores locales ofrezcan sus productos en torno a los camiones, en forma de feria. Se espera, además, el posible paso de propuestas similares para carne y lácteos.