Malestar en la Hotelera por el nuevo estatuto, desconocen al presidente

Carlos Paz. Un creciente malestar se hace sentir en el seno de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz, donde un grupo de empresarios desconoció a Leonardo González como presidente, denunció que no tienen conocimiento del nuevo estatuto que se aprobó y expresó su preocupación porque no se llamó en tiempo y forma a la asamblea de elección de autoridades.

La renovación de los cargos de la comisión directiva debía haberse efectuado en octubre, sin embargo, tras la salida de Rodrigo Serna, asumió González la conducción y se incumplió (por segunda vez en toda la historia de ASHOGA con la fecha prevista).

«Estamos preocupados, la Asociación Hotelera y Gastronómica viene trabajando bien por el equipo constituido que está a cargo de la administración, pero notamos que no hay un marco de transparencia como debiera ser. El presidente no convocó a la asamblea como estaba previsto, no tenemos todavía fecha cierta y encima desconocemos si entró en vigencia un estatuto, cuyo contenido además desconocemos los asociados»; expresaron dos conocidos hoteleros.

En ese sentido, no descartaron la conformación de un grupo que se presente como candidatos a conducir ASHOGA: «Lo estamos evaluando, somos muchos los empresarios que estamos preocupados, porque trascendió que este nuevo estatuto imposibilita -por ejemplo, que transportistas o teatreros puedan ser presidentes de la entidad- cuando sí son aceptados y forman parte de la asociación. Esa y muchas otras irregularidades hemos detectado y nadie brinda información»; denunciaron a este medio.