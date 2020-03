Carlospacenses por el mundo: ¿Cómo se vive la pandemia?

Son muchos los carlospacenses que se encuentran en diferentes partes del mundo y han tenido que modificar sus rutinas por el avance del coronavirus. El Diario entrevistó a tres jóvenes oriundos de Carlos Paz que están en España y Dinamarca y cuentan cómo la pandemia afecta a Europa.

May Alonso se encuentra en la ciudad de Valencia y sostuvo que se tomaron «medidad muy fuertes» contra el virus. «Fue de un día para el otro, se cancelaron Las Fallas, una fiesta muy tradicional que atrae muchísima gente de todos lados y que no se suspendían desde la guerra en 1936. Esto demuestra el miedo que se está viviendo»; contó.

«El 13 de marzo, el gobierno declaró estado de emergencia nacional y dispuso que todo (bares, comercios, centros comerciales) debían permanecer cerrados por 15 días, salvo aquellos de primera necesidad como supermercados y farmacias. El que no cumple con esta disposición, debe pagar una multa y en las últimas horas, la gente fue a los supermercados y dejó las góndolas vacías. El jabón y el alcohol en gel no se consiguen por ningún lado»; agregó.

En otro fragmento de la entrevista, May relató: «La gente empezó a tener miedo ahora, todo el mundo está desesperado porque nadie pensaba que el virus iba a llegar así a España. Ojalá no pase lo mismo en Argentina y se tomen buenas medidas. Tengo un amigo que es médico y vive en Madrid y me contó que la gente está muy asustada y están desbordados, los hospitales no dan más».

Nicolás Llanos también está en España, en Barcelona, que se convirtió en una ciudad fantasma desde el fin de semana pasado y aguarda un vuelo de Aerolíneas Argentina que lo devuelva a Córdoba.

«Llegué a España el 3 de marzo, cuando la situación no estaba complicada. Había cierto temor pero no era algo fuerte, estuve por Madrid y Berlín paseando y volví porque la situación se puso difícil. Ahora estoy en Barcelona y está todo cerrado. Desde Aerolíneas Argentinas nos están reprogramando los vuelos para volver antes, con prioridad para adultos mayores y niños. Barcelona es una ciudad que está parada, no se ve a nadie en la calle y hay temor por el puestos de trabajo. El sábado pasado a la noche, la rambla de Barcelona estaba vacía. Fue algo inédito»; destacó a este medio.

Por último, Agustín Solé se encuentra en Aalborg, Dinamarca, y contó su experiencia: «Están tomando medidas anticipadas, todavía no hay muchos casos de coronavirus confirmados y ya cerraron escuelas, bibliotecas, muchos bares y lugares sociales donde se concentra mucha gente. Sólo algunos locales de ropa permanecen abiertos, pero muchos están cerrados. Acá la gente se queda en sus casas porque no hay clases, y los locales que todavía están abiertos cierran temprano y no queda ni una persona en la calle. Pienso que se están anticipando con las medidas antes de que la situación se ponga más complicada, el sábado al mediodía cerraron las fronteras por un mes».