¿Quién pagará los gastos de los turistas aislados en el hotel de Carlos Paz?

Carlos Paz.- Tras la aplicación del protocolo de emergencia por el COVID-19 a un grupo de turistas mendocinos que llegaron a Carlos Paz desde Brasil, se encendió el debate sobre quién se hará cargo de los gastos de los 57 pasajeros que se encuentran en cuarentena en un hotel céntrico de la ciudad. Los propietarios del establecimiento analizan qué medidas se tomarán en los próximos días, ya que el contingente tendrá que permanecer recluido por dos semanas.

El mayor problema es que los viajeros no cuentan con presupuesto para afrontar la estadía obligatoria, pero el gobierno nacional dispuso que sean los huéspedes quienes deban pagar su estadía en hoteles. En el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández, se establece que los establecimientos hoteleros pueden negarse a alojar turistas provenientes de zonas afectadas debido a las facultades establecidas en el derecho de admisión.

En ese sentido, se determinó que el aislamiento del huésped proveniente de las zonas afectadas deberá hacerse en la habitación, evitando cualquier desplazamiento con el costo a cargo del huésped. Además se deben presentar diariamente ante la institución empleadora una declaración jurada de estado de salud de los empleados como medida de control sanitario obligatorio. También se deberá minimizar el contacto con los huéspedes en condición de aislamiento en el hotel y en caso de tener que hacerlo, deberá utilizar un equipo básico de protección personal (barbijo, guantes, antiparras) provisto por la institución.

El responsable del Hotel Presidente, Rodolfo Rodríguez, reconoció que los gastos de alojamiento y comida de todos los ocupantes del micro (que llegó ayer a la tarde desde Camboriú y originalmente tenía previsto retornar mañana a la ciudad de Mendoza) ascendería a un total de $1.750.000. También se plantean interrogantes en torno a cómo afrontarán las condiciones de la cuarentena los visitantes, quienes tienen prohibido abandonar sus habitaciones y reciben viandas de desayuno, almuerzo y cena.

«Estamos muy preocupados porque no esperábamos tener que afrontar esta situación. Cuando ellos llegaron al hotel, habían cruzado la frontera sin ningún problema y no muestran síntomas compatibles con la enfermedad. El hotel iba a cerrarse mañana, luego que ellos abandonaran las habitaciones que ocuparon, pero ahora no sabemos qué sucederá. Se ordenó su aislamiento por catorce días y no sabemos quién se hará cargo de sus gastos»; explicaron desde el hotel.

«No hay una herramienta administrativa para hacerse cargo de la situación y los pasajeros tampoco cuentan con recursos para costear una estadía de dos semanas en Carlos Paz. Por otro lado, nos preguntaron si tendremos que disponer la cuarentena también para todo el personal del hotel. Queremos hablar con la fiscal (Jorgelina Gómez) y con el municipio para que nos ayuden a encontrar una solución a esta situación»; reconocieron en diálogo con El Diario.

Para la justicia local, se presenta un desafío también vinculado a cómo se controlará que los turistas no abandonen las habitaciones y recorran las calles de la ciudad o simplemente salgan a la vereda a fumar.