Carlos Paz: Viven en la calle, están enfermos y corren peligro

Carlos Paz.- Siete hombres y mujeres de entre 40 y 60 años viven en situación de calle en el balneario Playas de Oro de Carlos Paz, varios están enfermos y necesitan ayuda para afrontar las horas más críticas en la lucha contra el coronavirus. Su única esperanza es una joven trabajadora de 23 años, quien todos los días les acerca un plato de comida, colchones, frazadas y medicamentos. Su nombre es Sofía Ramos y contó a El Diario: «Hago todo lo que puedo, pero no puedo sola».

Hace tres semanas, esta vecina de Mayú Sumaj (quien se dedica a vender viandas) se hizo cargo del cuidado de Gilda, Mario, Rafa, Pedro, Karina, Silvio y Samuel (dos parejas y otros tres hombres) que duermen a la intemperie y comen lo que ella puede costear de su propio bolsillo.

Sofía hizo un llamado a la solidaridad y apela al municipio carlospacense para conseguirles un techo y cobertura médica, ya que la situación es sumamente compleja. Una de las mujeres fue diagnosticada con cáncer hace dos meses y debe someterse a quimioterapia, pero no cuenta con recursos para trasladarse a la ciudad de Córdoba por sus propios medios. Asimismo, hay otra mujer que tiene labio leporino y un hombre que tiene severas lesiones en sus manos y que necesita tratamiento urgente. A este cuadro, se suma que son todos adultos mayores y no cuentan con elementos para enfrentarse a la amenaza del virus COVID-19.

«En un principio eran diez personas, pero después se fueron tres y quedaron siete. Una mujer y su marido, un hombre que siempre anda deambulando por ahí, otro hombre y su pareja, otro que vivía en Santa María de Punilla y quedó en la calle y otro hombre más. Yo los ayudo desde hace tres semanas, les llevo comida, frazadas, abrigos, pero necesito ayuda porque no puedo hacer todo sola. Ellos no tienen techo y ahora están durmiendo sobre unos colchones que yo les conseguí debajo del toldo de un comercio de la zona, frente a las canchas de básquet de Playas de Oro. Son todas personas grandes, dos parejas y otros tres hombres y atraviesan una situación verdaderamente desesperante que me supera»; aseguró Sofía.

«Hace poco, una de las mujeres me dijo que tiene cáncer. Ella padece problemas psiquiátricos y tiene que hacerse el tratamiento, pero no tiene dinero siquiera para tomarse el colectivo. Yo fui a hablar a la Municipalidad, pero me dijeron que se tienen que acercar a la oficina para que evalúen su caso y eso es imposible. Hay otro hombre con las manos infectadas como si tuviera sarna y cuando yo no puedo llevarles la comida, los encuentro revolviendo en la basura para comer. Es terrible lo que está pasando y más aún con la amenaza del coronavirus, porque son pacientes en riego. Yo quería conseguirles barbijos y alcohol en gel, pero no se consigue o sale muy caro»; agregó la joven, en otro fragmento de la entrevista concedida a este medio.

«Es desesperante verlos así, yo hice una publicación en Facebook y mucha gente empezó a colaborar con donaciones como alimentos y colchones, pero no alcanza y se hace muy difícil por la situación económica que estamos viviendo»; completó la joven. Todos los interesados en aportar donaciones y ayudar, podrán comunicarse con Sofía al teléfono: 3541-395306.