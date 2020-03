El colegio Carande Carro inauguró el ciclo lectivo en la plaza del avión

Carlos Paz.- Luego que no se concluyeran las obras que se están llevando a cabo en el instituto y que los galpones donde recibirán clases no estarán terminados hasta mediados del mes de Junio, los alumnos del el IPEM 190 Carande Carro, realizaron esta mañana de manera simbólica, el inicio del ciclo escolar con un acto que se llevó a cabo en la Plaza del Avión, a la vez que se transformaron en los únicos en no recibir el dictado de clases correspondientes de todos los institutos educacionales de Villa Carlos Paz

Los problemas para la comunidad educativa de esta institución comenzaron el año pasado luego que los propios directivos denunciaran las graves falencias edilicias en la que se encontraban las estructuras. Una empresa se hizo cargo de las reformas pero, una gran parte se encuentra aun demolida.

Ante esta situación, el gobierno de la provincia, alquiló unos galpones pero los mismos recién estarán listos para ser ocupados en 15 días. Ayer antes que los directivos despidan a los alumnos, les comunicaron que en dos semanas habrá novedades del comienzo real del tomado de clases.

Folcklore y demás

Los directivos comenzaron a diseñar una estrategia para recuperar los días de clases que se perderán. Ayer la apertura fue muy simbólica y tuvo como una cálida protesta a los alumnos ofreciendo un improvisado recital folcklorico.