Una carlospacense fabrica barbijos para donar a los más necesitados

Carlos Paz.- MaríaLuisa Bazán es una vecina de Carlos Paz que comenzó a fabricar barbijos para entregar a quienes más los necesitan. Utiliza retazos de tela que desinfecta y une de modo de crear una máscara impermeable que puso a disposición de la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

«Como no puedo ir a trabajar, me puse a fabricar barbijos para quienes los necesiten. Los voy a donar a quienes los necesiten, los hago con tela que desinfecto y elásticos. Lo hago sólo para ayudar, lo importante es que estemos todos bien y podamos salir adelante. A mí no me interesa si la gente tiene dinero o no, me interesa que todos nos cuidemos»; contó la vecina.

«Es muy feo que haya gente que se aproveche de la situación para ganar plata, se abusan de la gente y cobran cualquier cosa por los barbijos. Yo hago esto por ayudar y estoy dispuesta a entregarlos a todos»; completó la mujer, quien realiza los barbijos de tela en base al modelo quirúrgico y sirve para personas con infecciones respiratorias.