«Volvimos de Brasil y en Córdoba no nos controló nadie»

Córdoba.- Una pareja de cordobeses que salieron de vacaciones y volvieron de Brasil denunciaron que a pesar de haber estado preparados con barbijos y guantes, nadie controló el colectivo que venía completo de pasajeros.

"Salimos el martes a la mañana de Brasil en colectivo, llegamos alrededor de las 2 y pico de la madrugada a la frontera, veníamos de Canasvieiras y pensamos que nos iban a hacer bajar para hacer el trámite. Y no sólo eso, sino para controlar y medirnos la fiebre, si tenía algún síntoma o algo" aseguró a EL DIARIO Mariano Ramírez quien regreso del país vecino junto a su novia Julieta Pellarolo.

"Eran muchos los colectivos que estábamos ahí en ese momento. Hicieron bajar sólo a los coordinadores, ellos hicieron todo el trámite y seguimos. Dejamos gente en muchos lugares, desde Santa Fe, Santo Tomé, antes en Paraná, también en Villaguay, en el cruce San Carlos, en Arroyito. Y por último nosotros en la terminal de Córdoba que nos bajamos unas 15 personas" aseveró.

Y prosiguió: "Llegando a la terminal de Córdoba nos dijeron que nosotros nos iban a hacer ese control de sanidad y nos iban a otorgar un papel que permitía circular libremente hasta llegar al lugar donde teníamos que hacer la cuarentena. Conseguimos para hacer la cuarentena en una cabaña de un amigo en Tanti, no la podíamos hacer en mi casa porque mi papá tiene 65 años y un montón de enfermedades y es una persona que está dentro del grupo de riesgo".

"Así que bueno decidimos hacerla por nuestra cuenta. El problema es que las empresas de colectivo no nos querían llevar, ya habíamos hablado por teléfono y nos anticiparon que no nos querían cargar. Nosotros buscamos la manera de poder venir acá. Fue finalmente que mi papá nos llevó la camioneta a la terminal, y un familiar mío lo llevó a él hasta Villa Carlos Paz.

Y nosotros en la camioneta nos vinimos a Tanti. La policía nos había advertido, ´hablen con la empresa de colectivo porque ellos son los que los pueden llevar, pero si no quieren llevarlos no los van a llevar´ y así fue"

Y afirmó: "en Argentina prácticamente nos trataron como leprosos, ni bien pasamos la frontera, pero nunca nos controlaron nada. Al llegar a la terminal nos hicieron un montón de idas y vueltas, nos dijeron que nos iban a llevar a la terminal vieja, nos terminaron llevando a la nueva. Nos hicieron subir y bajar en 5 minutos tres veces las maletas y todo el equipaje y finalmente no nos hicieron el control, no hicieron el protocolo y cada uno se fue por su cuenta.

Nosotros dos, mi novia y yo, éramos los únicos que tenemos barbijo y guantes de látex, el resto de la gente que estaba en el colectivo, no tenía ninguna protección ni nada. Nosotros éramos los únicos precavidos, habíamos comprado toda la protección en Brasil, y no controlaron a nadie. O sea se podría ver armar un contagio masivo si alguno de los que iban en el colectivo tenía el virus. Creemos que no, y ojalá sea, nosotros estamos en Tanti haciendo la cuarentena" sentenció.