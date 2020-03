Carlospacenses varados en el aeropuerto de Miami

Más de cien argentinos se encuentran varados en el Aeropuerto de Miami debido a la pandemia que afecta al mundo y entre ellos, hay un grupo de carlospacenses.

Con vuelos comprados a través de la empresa Copa Airlines, ahora no pueden volver al país porque no existe autorización para volar hacia Argentina para ninguna compañía que no sea Aerolíneas Argentinas.

Martín Floux de 30 años, Aldana Acosta de 26 años, Agustín Acosta de 23 años, Marcela Pazzi de 53 años y Daniel Acosta de 57 años, están varados en el aeropuerto y no tienen respuestas por parte de Cancillería y tampoco de la Embajada Argentina en Estados Unidos.

Martín dialogó con El Diario y expresó: «Estamos varados en Miami, teníamos vuelo con Copa Airlines y el gobierno argentino no le permite volar hacia nuestro país. Hay una demora en Panamá donde siempre hacen escala estos vuelos. Las otras aerolíneas están en la misma situación porque Aerolíneas Argentinas es la única autorizada y tiene la posibilidad de hacerlo, pero lo está haciendo con reprogramaciones. Hay gente que tenía el pasaje ya comprado e igual tendrá que esperar una semana o diez días más. Se van llenando algunos cupos de Aerolíneas Argentinas con gente que va comprando el pasaje, que además hoy cuesta cuatro veces más del precio normal y está en un promedio de 115 mil pesos solamente el pasaje de vuelta».

«A nosotros nos corresponde fecha de retorno para el 27 de marzo con Copa Airlines, pero nos avisaron que nos cancelaban el vuelo así que estamos en el aeropuerto y la realidad es que no tenemos el apoyo de nadie»; agregó.

En otro fragmento de la entrevista concedida a este medio, Martín explicó: «Mucha gente se quedó sin dinero porque están el momento de finalizar un viaje y con la idea de emprender la vuelta, hay algunas personas que son diabéticos y necesitan los medicamentos. Mucha gente duerme en el piso, también hay niños, es una vergüenza. Es una situación caótica a nivel mundial y no nos dan una solución».

«La realidad es que hay gente que aunque quisiera comprar un pasaje a 1300 dólares no tiene el dinero para hacerlo, es todo un problema. Por lo pronto, nos avisaron que no hay vuelos y no hay disponibilidad ya que Argentina no permite el ingreso al país a otras compañías»; completó.