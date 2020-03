Clausuran farmacia que compraba alcohol en gel a $180 y vendía a $600

País.- Los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior y la AFIP continuaron este sábado con el operativo conjunto de control de precios en farmacias, autoservicios, supermercados y fábricas de todo el país.

“Estamos recorriendo farmacias y comercios para garantizar el abastecimiento y evitar abusos de precios de algunos que especulan”, afirmó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, durante uno de los operativos.

Noticias Relacionadas La Falda: Dieminger pide solidaridad a los vecinos para afrontar la pandemia

Durante la segunda jornada del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, se identificaron y corrigieron abusos en distintos establecimientos.

Las autoridades clausuraron una farmacia en el barrio porteño de Paternal. El local vendía a 600 pesos potes de medio litro del alcohol en gel adquirido a su proveedor a 180 pesos. Los funcionarios de Comercio Interior labraron actas de infracción e impusieron multas a distintos comercios. Los procedimientos continuarán en todo el país durante la vigencia de las medidas de emergencia.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, enfatizó que “estamos recorriendo farmacias y comercios para garantizar el abastecimiento y evitar abusos de precios de algunos que especulan y aprovechan una situación como esta para cobrar precios desmedidos de productos como el alcohol, alcohol en gel, barbijos; esenciales para todos los argentinos en estos momentos”.

Como el objetivo es garantizar que los consumidores encuentren los productos a un precio no abusivo y satisfagan su necesidad de consumo, las clausuras no son permanentes y solo se ejecutan una vez que ya no hay más consumidores a la espera de ingresar. Atento a la situación de emergencia sanitaria, las autoridades regresan a las cuatro horas para habilitar la reapertura, siempre y cuando los establecimientos subsanen las irregularidades.

Español enfatizó que todos los comercios están obligados a mantener los precios que tenían el 6 de marzo pasado de productos como alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal. “Estamos siendo inflexibles con los que no respetan esta decisión. Junto con los intendentes de los municipios y las provincias estamos implementando inspecciones para asegurarnos que todos cumplan esta decisión que afecta directamente el bolsillo de las y los argentinos”.

"Los controles de precios y las fiscalizaciones son fundamentales para ponerle un límite a los abusos y garantizar el acceso a los productos como alcohol en gel, barbijos y desinfectantes. Vamos a ser implacables con quienes pongan precios abusivos o escondan mercadería”, sostuvo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“La única forma de atravesar esta crisis es con un Estado activo y presente para cuidar el bolsillo y la salud de todos los argentinos”, expresó la funcionaria al destacar “el compromiso que exhiben los más de 500 inspectores y agentes de las distintas áreas de la AFIP que recorren permanentemente comercios, supermercados y farmacias en todo el país”.