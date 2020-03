¿Cómo anotarse para recibir el bono de 10 mil pesos?

País.- El Gobierno oficializó este martes el pago del "Ingreso Familiar de Emergencia" por 10 mil pesos, de "carácter excepcional", por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El pago se realizará en el mes de abril y abarcará a un universo de 3.600.000. El trámite para acceder a este beneficio se realizará a través de la Anses en un plazo de 10 a 15 días.

Requisitos

-Personas trabajadoras de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso.

-Monotributistas de Categorías A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

-Personas trabajadoras de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.

Cómo anotarse

La metodología será un registro a través de la página de ANSES, que estará disponible en los próximos días. Desde el Gobierno anunciaron que el llenado de planilla en la web para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia será muy simple, y luego ANSES se comunicará con ellos.

Cómo cobrar

No es necesario tener cuenta bancaria para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (en caso de no tenerla el Estado instrumentará cómo hacer llegar el dinero) y tendrán 10 días hábiles para anotarse en la web para percibir el pago en abril.