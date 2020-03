El emotivo gesto de un carlospacense en medio de la cuarentena

Ramiro Cáceres tiene 23 años y es una de las jóvenes promesas del fútbol carlospacense, pero además es el protagonista de una historia de solidaridad en medio de la cuarentena. El joven publicó un mensaje en las redes sociales donde ofreció ayuda para todos aquellos vecinos de Carlos Paz que no tienen que comer.

El jugador nacido en Independiente de Playas de Oro que hoy viste la camiseta de Avellaneda en la Liga Cordobesa de Fútbol (donde fue campeón durante la última temporada) escribió en su cuenta de Facebook: «Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del gobierno y en algún momento se le termina la comida, por favor, léanme bien por favor, no se acuesten sin comer, escríbanme sin miedo que de lo poco o lo mucho que tenga estaré para brindarte alimento, aunque sea un pan. A mí me enseñaron que donde come uno, comen dos y hasta tres. Nos toca regresar lo recibido, Cuentan con Nosotros».

La iniciativa conmueve en tiempos de aislamiento y demuestra que se puede estar más unidos que nunca pese a la distancia. Consultado por El Diario sobre esta iniciativa, Ramiro contó: «La idea surgió de ver una publicación que había hecho una amiga en las redes sociales y yo lo publiqué también, porque de este mal momento salimos entre todos. No lo publiqué solo de palabra, sino que lo hice con el corazón, porque me enseñaron que es mejor dar que recibir, como dice la Biblia».

«Yo vivo en barrio Altos de San Pedro con mis padres y mi hermanita y a las horas de haber realizado la publicación, se comunicó un amigo que me habló pidiéndome si podía darle alimentos porque está sin trabajo y tiene a su mujer embarazada. Así que no dudé en sacar dinero de mi bolsillo e ir a comprar mercadería y alimento para ellos. Compré, fui y se lo entregué»; destacó el joven, quien además de jugar al fútbol, hace mantenimiento de piletas y «changas» para tener un ingreso extra.