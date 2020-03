Aún resta controlar a más de cien carlospacenses que vinieron del exterior

Carlos Paz.- Aún restan controlar a 107 personas que viajaron al exterior y volvieron en las últimas dos semanas a la villa. Es que el municipio comenzó a realizar controles una vez declarada la cuarentena nacional, a través de llamadas y visitas domiciliarias a todas las persona que habían salido a otros países. El objetivo es constatar la situación de cada uno de ellos de forma especializada.

En este sentido, Darío Zeino, Secretario de Gobierno y Coordinación, expresó: “Tenemos un listado de 700 personas aproximadamente que han ingresado a Villa Carlos Paz del extranjero en los últimos quince días, ya realizamos 426 llamadas a personas en particular o grupos de personas para los que están cumpliendo la cuarentena en familia. El 64,6%, que son 276 casos, se encuentran haciendo la cuarentena preventiva sin ninguna observación y problema. El 7,5%, que son 32 personas, son de bajo riesgo ya que han ingresado desde países que no son los principales afectados por la Pandemia. En tanto, el 0,9%, con 4 personas, son casos sospechosos, ya que son aquellos ciudadanos que han ingresado desde el extranjero y presentan síntomas, por lo cual estas situaciones son monitoreadas de forma especial por la Secretaría de Salud Pública. Y a su vez, el 25%, son 107 casos, en los cuales todavía no se pudo cumplir el seguimiento ya que existe una falla en el listado de teléfonos que nos enviaron desde Migraciones. En este tipo de situaciones vamos a hacerlo de forma personalizada con personal del Municipio en cada uno de los domicilios”.

“Este trabajo lo está llevando adelante un grupo de 25 funcionarios municipales, que son los que realizan las llamadas telefónicas, articulado con la información que recibimos por parte del Ministerio de Gobierno de la Provincia y fueron suministrados por Migraciones. El objetivo es constatar el estado de salud de cada uno de estos casos, con un seguimiento especializado en este periodo de cuarentena obligatoria”, completó.