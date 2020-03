Los relatos de cómo se vive la cuarentena en Córdoba

Carlos Paz. La llegada del coronavirus obligó a que se declarara la cuarentena en todo el país. Cómo en tantas regiones del mundo, los cordobeses debieron rehacer sus vidas puertas adentro y se debaten entre la esperanza y la resignación mientras buscan en qué utilizar el tiempo.

EL DIARIO convocó a sus lectores para que cuenten cómo llevan el aislamiento y que actividades son las preferidas.

Las redes sociales se vieron repletas de mensajes y fotos de cientos de vecinos de Córdoba, Carlos Paz y diversas localidades del Valle de Punilla que buscaron desahogarse.

Luciano aseguró que vive "en un departamento, me siento encarcelado como la mayoría que cumplimos dicha cuarentena y por culpa de los descocados extenderán la misma. Siento impotencia por los que no la cumplen. Que hago ? Voy al living, al balcón, a la pieza, y soy padre separado y hace ya varios días que no puedo estar con mi hija, hacemos llamadas, videollamada, se hace eterno los días. Me pregunto que va a pasar? Con los que trabajan, los negocios, los alquileres?

Estoy escribiendo un posible libro sobre la cuarentena, el covid-19 y la economía. Eso me distrae y me hace pasar ameno estas estadías. Sdos, y hay que aguantar".



Por su parte, Fernanda contó que la pasa "re mal. Soy madre soltera y vendía alfajores en la calle para poder vivir y ahora imaginencen. Tratando de estirar lo poco que tengo". Un mensaje que tuvo una gran cantidad de respuestas de varios vecinos que se pusieron a disposición para ayudarla. "gracias!! x ahora tiro pero gracias. Si pasa esto necesito trabajar" respondió.

Blanca aseguró: "fui a comprar unos remedios en av Uruguay y vi que la gente de Colinas y también en av los Sauces andan cómo si nada. Pasan las mujeres con niños paseándose sin ninguna protección! y nosotros con barbijos, guantes alcohol en el auto! ! no toman conciencia! !"

Jesica afirmó que la pasan mal. "Ya no tenemos mas plata y ni mercadería y trabajo mucho menos yo y mi marido trabajamos en negro y estamos respetando la cuarentena desde el primer día, todo sea para que esto pase pronto y todos hagan lo mismo".

Carina dijo que está "trabajando, cuidando que mis pacientes estén lo mejor posible".

Para Exequiel que está "encerrado desde el día 1.. sin trabajar y respetando.. pero todo el tiempo amigos que tienen que salir me cuentan que hay gente pel.... como nada".

Por su parte, Beel afirmó que está mal "porque mientras yo me preocupo en quedarme en casa, todos mis vecinos no le dan pelota, y no sirve de nada si no cumplen todos con la cuarentena, ni que la extiendan y no hagan cumplir a todos que se queden en casa. Tengo problemas respiratorios y si me agarra el virus no se si salgo de esa, y me da mucha impotencia que los demás lo tomen como si no fuera nada, y como si fuera poco los niños tiran la pelota para mi casa y me exigen que se las alcance si no me buscan quilombo los padres. Cómo es posible que así pueda hacer bien la cuarentena si a los de más le importa un c..... No sirve de nada extender esto, si hay personas que siguen paseando para todos lados y no controlan como se debe para que todos realicen la cuarentena en sus casas".

Angel escribió: "Van dos días de vagancia, pero pintamos casi todas las rejas. Paramos por la lluvia. Son muchos metros de rejas, sólo el frente tiene más de veintiséis metros, le falta un poquito. Tenemos que terminar la terraza y las cocheras. Cuando mejore tenemos al menos cinco días mas".

Susana, por su parte, aseguró: "Hoy disfrutando el día de descanso con mi esposo ya que trabajo en un hogar para adultos mayores y no puedo hacer la cuarentena. Tomando mate con unas ricas tortas fritas!! Y mañana a trabajar como todos los días!!!".

Norma: "De lunes a viernes de 9 a 14 salgo a trabajar, las demás horas como,luego busco algo para comer, veo Netflix, y así...tranqui".

Mirta: "MUY ENCERRADA LIMPIANDO COCINANDO Y RECORDANDO MI ESTADIA EN CARLOS PAZ".

Fernanda: "Tengo la suerte de estar encerrada con mi hija y no nos falta nada. Me angustia la gente que si no trabaja no come. Qué va a pasar con ellos?"

Lola: "La vida ofrece retos, los adultos debemos superarlos, siempre hay que hacer lo mejor".

Graciela: "Comida,comida,limpio, limpio, películas y películas"

Selmira: "Bien , bien , bien, la vida está en juego este es un asesino invisible por eso cada día hay que celebrar la vida".

Brenchu: "maso soy separada y me quedo con mis hijos en casa y tareas y todos los días lo mismo!!".

Mari: "En casa cumpliendo con mi deber al pies de la letra para que se termine rápido esta pandemia que nos atormenta a todos!!!!".

Sady: "Trabajando; tratando de cuidarme lo mejor posible".

Asimismo para Pablo "es inconcebible que la Municipalidad este permitiendo el nivel de circulación vehicular que hay en esta ciudad! Vivo en Irigoyen y San Martin, y veo día a día como crece. Esta mañana era como un día común laborable... Deben poner controles en al menos dos o tres puntos de las principales arterias... sobre todo en San Martín, Uruguay y Cárcano... Es vergonzoso... y estoy seguro que muchos salen todos los días son necesidad. Por Dios....que está haciendo este intendente, los vecinos de Carlos Paz estamos esperando escucharlos, verlos actuar, verlos controlar. He llamado y me dicen que llame a la Policía... ellos si atienden amablemente a todos lo que denunciamos a los que no cumplen. Pero este Gobierno Municipal esta dejando que cada uno haga lo que quiera... LAMENTABLE! es hora de que los vecinos de bien les exijamos que trabajen y duro por los habitantes de esta linda Villa.. y que se pongan en concordancia que el gran esfuerzo de los politicos a nivel nacional. POR FAVOR COMIENCEN A CONTROLAR Y DISMINUIR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR YA!!!! que la gente entienda que solo deben caminar a los negocios de cercania... POR FAVOR"!!!!"

Por último, Maria afirmó que "mas que fotos me gustaría que pregunten cuales son los planes de gobierno en caso de extenderse la cuarentena con respecto a alimentos, a gente que toma medicación, a la próxima crisis laboral (siendo que ya la tenemos en la ciudad con mucha gente con trabajo informal)....y en caso de necesitar lugares de asistencia si lamentablemente se supera el numero de infectados. Seamos serios. Hay muchas dudas y la mayoría de la gente se queja de no ver a nadie representativo explicando todo lo que supongo se tiene que estar haciendo. Hemos visto al intendente repartiendo bolsas y la gente quiere que un líder este organizando diferentes planes de la A a la Z para tener el control".