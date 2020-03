Aumentan las denuncias por engaños al momento de comprar un rodado

Córdoba.- A través de las redes sociales, desde marzo, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, está llevando a cabo una campaña de prevención para evitar fraudes e irregularidades al momento de adquirir autos nuevos o usados.

El principal objetivo de la campaña es asesorar e informar al usuario y/o consumidor, y combatir el comercio fraudulento de vehículos en toda la provincia. Apunta a las compraventas irregulares que no cumplen con los requisitos comerciales mínimos o no están debidamente habilitadas o inscriptas en organismos fiscales. No incluye a las agencias oficiales.

La campaña se concreta, de manera conjunta, entre Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba. Decidió realizarse a causa de la gran cantidad de denuncias por fraudes, engaños e irregularidades denunciadas por usuarios y/o consumidores que resultaron perjudicados al momento de comprar un vehículo en estos comercios. Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 se contabilizaron 1.200 denuncias.

Daniel Mousist, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, explicó que la campaña “es preventiva, y busca orientar y alertar al consumidor de eventuales fraudes y engaños que puedan cometer comerciantes inescrupulosos o que incumplen las reglamentaciones”.

“Recibimos muchas denuncias y quejas vinculadas con este tipo de negocios de vehículos, que defraudan a la gente porque no cumplen con las condiciones de venta y provocan perjuicios económicos”, comentó Mousist.

Realizada la denuncia por parte del usuario, Defensa del Consumidor notifica al comercio denunciado y envía inspectores al lugar donde funciona.

Entre los problemas más frecuentes detectados en estas compraventas irregulares, pueden mencionarse: no tienen la documentación al día; los que venden no son titulares del vehículo; no cumplen requisitos esenciales; toman señas de dinero anticipadas y después no entregan el vehículo; y ofrecen planes de ahorro que implican conseguir créditos, entre otras circunstancias.

Mousist reveló que hay infractores reincidentes. Por esta razón, y en cumplimiento de la ley de defensa del consumidor (24.240), en los últimos cuatro meses se impusieron clausuras y se aplicaron multas por alrededor de 1,5 millón de pesos.

Además, el funcionario dijo que la mayor cantidad de infracciones se registraron en la ciudad de Córdoba. No obstante, también hubo casos en Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

Informar y prevenir

“En la campaña se brinda información a usuarios y consumidores para que tomen precauciones al comprar un auto en reventas y compraventas irregulares”, afirmó Mousist.

La idea es que los usuarios y/o consumidores hagan valer sus derechos y eviten fraudes.

Mousist sugirió acercarse a Defensa del Consumidor, donde se brinda asesoramiento gratuito y se indican los recaudos a tener en cuenta al comprar. Esta información también puede obtenerse en registros del automotor y a través de gestores y profesionales.

En Defensa del Consumidor, la gente puede consultar el Registro Público de Infractores, para conocer a las empresas que fueron sancionadas por sucesivas infracciones.

Recomendaciones

Existen varias recomendaciones sugeridas por los organizadores de la campaña a tener en cuenta antes de realizar una transacción. Constatar la existencia de la firma en los registros impositivos.

Asegurarse de que no figure en el Registro Público de Infractores que se encuentra en la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Pedir una copia del contrato antes de firmarlo y hacerlo leer por un abogado o buscar asesoramiento gratuito en Defensa del Consumidor.

Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: