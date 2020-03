Dictaron conciliación obligatoria a Techint para frenar los despidos

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frenó por quince días los 1500 despidos dispuestos por la empresa liderada por Paolo Rocca. "Techint deberá otorgar tareas en forma normal y habitual al personal representado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y que, de haberse producido despidos, deberá retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, en el caso de que los mismos fueran a implementarse, deberá abstenerse de producirlos”, indicaron.

Luego de un encuentro virtual entre el ministro Claudio Moroni, representantes de Techint y de la UOCRA, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frenó por quince días los 1500 despidos dispuestos por la empresa liderada por Paolo Rocca.

Esta decisión llevó a que el mismo Alberto Fernández hablara sobre el tema. En diálogo con Radio Con Vos, el presidente dijo: "Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores. Es uno de los casos que más me conmocionó, no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión", en alusión a Rocca.

El ministro de Trabajo mantuvo conversaciones con Rocca y Luis Betnaza, por parte de Techint, durante toda la jornada de hoy y con Gerardo Martínez, el jefe de la UOCRA. Al final, dictó la conciliación obligatoria.

"(Techint) deberá otorgar tareas en forma normal y habitual al personal representado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y que, de haberse producido despidos, deberá retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, en el caso de que los mismos fueran a implementarse, deberá abstenerse de producirlos”, indica el documento.