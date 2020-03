Reclaman al IESS que no se cobre la cuota porque sus hijos no van clases

Un grupo de padres reclamó a las autoridades del colegio IESS de Villa Carlos Paz que no se cobre la cuota correspondiente al mes de abril porque sus hijos no asisten a clases y el sistema de Aulas Virtuales «no funciona correctamente». La cuarentena obligatoria obligó a la suspensión de la actividad escolar en todos los establecimientos públicos y privados de la Argentina y aún no se sabe cuando se reanudará el ciclo lectivo.

La creación de aulas virtuales y el uso de la tecnología permite que en muchos de los casos, aquellos colegios que cuenten con este servicio puedan continuar con el dictado de clases a través de Internet, sin embargo, hay disconformidad entre las familias.

«Queremos que la escuela sea empática con nosotros y que cobre lo que tenga que cobrar y de forma proporcional a lo que se ha brindado, están pensando en cobrar una cuota mensual como si hubieran dado el servicio estable y no es así. Dicen que hay Aulas Virtuales, pero en la página dice que está en formación todavía y no se puede ingresar. Tampoco hay profesores a diario para responder preguntas online o evacuar dudas de los trabajos prácticos que se le pidieron a los alumnos»; expresaron los padres de alumnos que cursan sus estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Superior.

«Con respecto a la situación real que se está viviendo, sabemos que los salarios los abastece el gobierno, así que en parte de los gastos fijos del colegio no está siendo utilizados por los usuarios, que son los alumnos. Por ende, no nos corresponde afrontarlos, ya que la educación virtual que se brinda es muy escasa. Vamos a pedir un reconocimiento proporcional de lo que nos corresponde pagar, son situaciones que lamentablemente nadie esperaba y todo hemos sufrido pérdidas»; expresaron.

Al tomar conocimiento del reclamo, desde el propio Consejo Directivo del IESS enviaron una carta destinada a las familias que tengan hijos en el establecimiento y donde expresan: «Desde hace ya algunos años, nuestra institución cuenta con un espacio virtual propio conocido como Aulas Virtuales, donde a través de la capacitación de nuestros docentes en el manejo de las nuevas tecnologías, hemos podido trasladar el aula al espacio virtual. De esta manera, a través de la aplicación de un trabajo comprometido con nuestro fin educativo, las escuelas del IESS han logrado articular funciones de cada agente educativo para seguir brindando el servicio más importante que cada niño, niña, adolescente y futuro docente tiene derecho a recibir y que le sea garantizado».