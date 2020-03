Recomiendan desinfectar con lavandina las bolsas de residuos

Carlos Paz.- El municipio programó una serie de medidas sanitarias a la hora de desechar los residuos. Entre ellas recomienda rociar con agua con lavandina las bolsas de residuos como una forma de cuidar a los recolectores y evitar la rotura de bolsas por animales.

Además como el virus puede estar presente en diferentes superficies (plástico, metales, papel, etc), por eso es muy importante recordar que todos los residuos deben ir en bolsas bien cerradas, no desechar residuos sueltos en los contenedores o cestos y no dejar bolsas en el piso.

Por otra parte, aseguraron que si tenés fiebre, dolor de garganta u otros síntomas de coronavirus, o si volviste de viaje de alguna zona de transmisión, no separes los residuos, coloca todo junto en la bolsa de húmedos y si es posible utilizar doble bolsa.

Los contenedores de descacharreo solo deben usarse para desechar recipientes, latas, botellas y otros potenciales criaderos de mosquitos.

Además pidieron reducir la cantidad de residuos domiciliarios, por ejemplo a través del compostaje y consumo responsable.