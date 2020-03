Salieron para Mendoza los turistas alojados en el hotel carlospacense

El contingente de turistas que estuvieron en cuarentena en un hotel de Carlos Paz partieron esta mañana hacia Mendoza, luego de haber estado alojados durante dos semanas.

El propietario del Hotel Presidente, Rodolfo Rodríguez, aseguró que tuvo que hacerse cargo de todos los gastos y que no tuvo ninguna respuesta del Estado ni la justicia. «Yo entiendo que se deban tomar estas medidas por la situación que estamos viviendo, pero nosotros no hicimos como ese hotel de Buenos Aires. Los turistas estuvieron muy bien atendidos, pero sólo recibimos cobertura de la empresa de viajes no hubo presencia del Estado»; expresó el hotelero.

Asimismo, reveló que El gasto de la estadía del contingente de 57 pasajeros alcanzó los dos millones de pesos y luego de la partida de los turistas, provenientes de Brasil, se cerró el establecimiento. «Me sentía como un beduino pidiendo un vaso de agua en el desierto, cualquier empresario sabe el costo que implica tener alojados a tantos pasajeros por tanto tiempo»; añadió.

Por su parte, la fiscal Jorgelina Gómez desmintió al empresario y sostuvo: «Se cumplió con lo establecido en el protocolo para estos casos y en todo momento, estuvimos pendientes del caso. No es cierto que estuviesen abandonados a su suerte, el hotelero aceptó recibirlos y el decreto establece que si accedía a alojarlos (ya que podía negarse) debía prestarle cobertura y garantizar la comida y el alojamiento y luego cobrarles a los pasajeros».