Cómo hacen los comerciantes para sobrevivir a la cuarentena

La cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus ha derivado en una crisis económica que amenaza con profundizarse en los próximos meses y empieza a golpear duramente el bolsillo de los argentinos. En Carlos Paz, los comerciantes hacen lo que pueden para sobrevivir y esperan que la tormenta pase lo más pronto posible.

El Diario dialogó con Eduardo, quien es dueño de una carnicería ubicada sobre la Avenida Cárcano, quien manifestó: «Tomamos la decisión de cerrar el negocio para priorizar la salud, en los comercios tenés mucho contacto con la gente y en las primeras semanas no había tanta conciencia. Nos pareció lo más conveniente, es un situación compleja que nos atraviesa a todos. Hablamos con el propietario del local que es una persona muy accesible y entendió la situación, nos dijo que después veíamos como arreglamos cuando se vuelva a activar todo. Los negocios que trabajamos con bancos, con cheques y cuentas corrientes, estamos en una situación difícil porque se rompió la cadena de pagos».

«La carne ya aumentó dos veces en los últimos quince días y cuando la cuarentena termine, no va a haber el fluido de plata que había antes porque la gente no va a tener plata. No hay ninguna medida que nos ayude a nosotros, los comerciantes no tenemos subsidios, la luz hay que pagarla igual (por más que te digan que tenés 180 días), las boletas se juntan y se tienen que pagar. Va a ser muy difícil superar esta situación. Por suerte, yo no tengo empleados. Trabajamos mi esposa y yo en la carnicería y esperamos pasar el invierno y seguir adelante»; agregó.

Damián es dueño de un autoservicio sobre la Avenida San Martín y contó: «Las ventas han bajado notablemente, la idea es poder seguir cubriendo algunos gastos y que la situación no se ponga tan difícil cuando vuelva todo a la normalidad. Pero no es fácil, hay muchos proveedores que ni siquiera están distribuyendo. Los impuestos y los alquileres hay que pagarlos igual, uno en este tipo de situaciones intenta pasar el momento y no salir tan complicados cuando todo esto termine».

Por su parte, Mariano es propietario de Papelera MG (que está ubicada frente a la Terminal de Ómnibus) y manifestó: «Mi comercio tiene habilitación para abrir las puertas porque vendemos artículos de higiene y limpieza, pero los primeros quince días de la cuarentena, tuvimos el comercio cerrado porque decidimos priorizar la salud y cuidarnos nosotros como familia y también al personal. Fue un gran sacrificio, pero después que se estiró la cuarentena y decidí volver a abrir y trabajar solo por la mañana, de lunes a sábado, atendiendo una persona a la vez en el negocio. También hacemos entregas a domicilio para subsistir, porque no tengo capacidad de aguantar otros quince días sin generar ingresos, tengo dos empleadas, un alquiler alto y las cuentas que hay que pagar. Imagino que la misma situación atraviesan también otros locales».