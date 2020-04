«Congelamos los sueldos porque la prioridad es el vecino»

"Estamos en una situación de excepción clara, y estas son acciones, que junto a otro combo de herramientas en lo económico, tienen que ir a la par de las decisiones que toman los gobiernos municipales"; aseguró el intendente Daniel Gómez Gesteira en una entrevista a EL DIARIO, tras dictaminar la prórroga de todos los vencimientos de las tasas y contribuciones municipales, la creación de un plan especial de facilidades de pago para los contribuyentes y la suspensión del 50% en el pago de haberes a los funcionarios.

"Ya a principio de año habíamos hecho un congelamiento durante un año del salario de funcionario público, y estamos trabajando en un fuerte plan de regularización de deudas y por supuesto la suspensión del 50 por ciento de haberes de los funcionarios de la planta política"; afirmó.

En cuanto a las decisiones que tomó el municipio, el intendente aseguró que "hay muchas cuestiones de decisiones a nivel nacional y provincial con otro tipo de medidas económicas que van a hacer que el sector productivo pueda seguir adelante y desde el punto de vista político creo que es una decisión que debíamos tomar".

Y agregó: "En definitiva es importante, pero tiene que ver con un concepto de compromiso, es una situación compleja. Tenemos muchos meses hacia adelante de desafíos de sostenimiento de servicios básicos. Hoy la cuestión tiene que ver con lo sanitario, resguardar a todos los vecinos cordobeses".

Con respecto a la regularización de los impuestos aseguró: "dentro de una serie de medidas a tomar, es una prórroga de industria y comercio, en el inmobiliario también se pasaron las deudas para mayo, y ahora hacia adelante vamos al plan de flexibilización de deuda. Lo vamos a hacer con un criterio muy amplio, para que puedan regularizar y tener un concepto de ingresos necesarios. El sostenimiento de los municipios va a ser un desafío constante".

Sobre colaboración de los vecinos aseguró: "La Asesoría Letrada se ha expresado muy claro. Tenemos una realidad que el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) obliga a la menor cantidad de circulación en las calles. Pero por otra parte también hemos observado que llegaban mensajes donde había links directos a sistemas de mercado pagos y se mencionaba al municipio como que tenía conocimiento, pero sobre estos apoyos solidarios debemos evitar todo tipo de confusión, especialmente para aquel que es voluntario que tiene esa solidaridad. Entendemos que desde el marco institucional debemos centralizar, sobre todo aquellos que más lo necesitan, hacemos una carga de datos, y lo cruzamos para llegar a aquellos que más lo necesitan".

Política y pandemia

Consultado sobre aquellos que en este momento intenten hacer política, el intendente afirmó a que "aquel que hace política en esta situación de crisis, de estas características, creo que efectivamente no está observando la realidad. Y más con esta gravedad, con este desafío que tenemos los municipios y cada dirigente. Hay una necesidad de pararnos en una situación de igualdad de diálogo, entender que hay una construcción conjunta como único camino posible. Aquellos que buscan una especulación, esa misma especulación va a ser muy corta. Porque esto nos iguala a todos".

Y agregó: "Es una situación hacia adelante de desafíos constantes, creo que no es el momento. Nosotros estamos pensando en la dinámica del día a día y como gestión no podemos ponernos como una situación partidaria, sino que debe ser de equilibrio, de prudencia para trabajar y estar mas cerca del vecinos. El que especula y va por ese camino, se equivoca terriblemente, pero esto no nos saca de eje. Como Estado tenemos una fuerte relación de diálogo con diferentes instituciones, como esta red social de relevar datos de los que necesitan una ayuda alimentaria. Así que ene esta gestión tenemos un concepto de compromiso y entendemos que desde la sociedad, desde el municipalismo, así como les van a exigir respuestas a la Nación y a la Provincia, así nos exigirán a cada uno los gobierno municipales y comunales".