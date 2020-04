La Cámara del Comercio de Córdoba pidió medidas urgentes

Córdoba.- La Cámara de Comercio de Córdoba recalcó la urgencia que debe adoptar la implementación de medidas económicas y financieras necesarias para preservar la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de empleo.



En un comunicado, la entidad asegura que en "reiteradas oportunidades, la entidad, ha sugerido diversos lineamientos para permitir a las Pymes, comerciantes, emprendedores y empresarios abordar esta situación crítica que atraviesan a causa del cierre y parate total de sus actividades productivas y comerciales por la cuarentena determinada. Si bien, continuamente, ha considerado primordial la salud de los ciudadanos, no puede dejar de advertir que la salud de las empresas es gravísima y también debe ser prioritario abordarla".



Y además asegura: "Urge simplificar los procesos y herramientas en pos de mantener el empleo. Urge que el Estado tome conciencia de que el esfuerzo privado solo ya no es suficiente y no permitirá acotar los daños y perjuicios que toda este escenario de fuerza mayor tendrá sobre la economía local, nacional, mundial. Es hora de que el Estado se ajuste, entregue, pierda, se comprometa, y esto incluye a las entidades bancarias. Esta vez, la regla es para todos, manifiestó José Viale, presidente de la CCC.



Es por ello, que "la entidad aboga por la rápida instrumentación y agilización de medidas tales como: otorgar subsidios para el pago de salarios; pago del REPRO automático para las empresas, otorgamiento de créditos subsidiados para capital de trabajo, descubierto automático a tasa cero para cubrir cheques, eliminación excepcional del pago de cargas patronales; quita de un porcentual de los salarios del sector político y judicial en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional), suspensión de la aplicación de regímenes de retención y percepción impositivos o, al menos, atenuación de alícuotas del pago y postergación de vencimientos impositivos; entre otras".



Por último, la Cámara manifiesta verse "sorprendida" con la derogación de la Resolución N 219 del Ministerio de Trabajo de la Nación que disponía que el pago de salarios tendría carácter no remunerativo, eliminando temporariamente el pago de cargas sociales.



"Debemos mantenernos unidos en la lucha entablada, evitando la búsqueda entre nosotros de otros enemigos que no sea el coronavirus", concluyó Viale.