La pandemia «acercó más a los familiares de los abuelos» a los geriátricos

«Paradójicamente, esto de la pandemia ha acercado mucho más a los familiares de los abuelos»; aseguró Juan Ludueña, titular del geriátrico Los Arrayanes de Carlos Paz. "Por suerte tenemos mayor contacto aunque lamentablemente sea por una pandemia"; expresó durante una entrevista concedida a El Diario.

Y es que los hogares de ancianos son la parte de la población más vulnerable frente al avance del coronavirus. Ante la consulta de este medio sobre si las personas alojadas allí están al tanto de la crisis mundial, Ludueña aseveró que están "en constante bajada de información ".

"Ellos saben cuál es la situación, las posibilidad de hacer y de no hacer. Nosotros lamentablemente tomamos la drástica decisión de que no puedan salir los residentes al exterior y que tampoco puedan ingresar las visitas" aseguró.

"Son el grupo más vulnerable y de mayor riesgo, y esa es la medida de prevención más activa que tomamos. Después nos preocupamos del personal que ingresa de afuera y trabaja aquí, nos alineamos a los protocolos que nos imparten los ente reguladores de los geriátricos".

Sobre la soledad que puedan sufrir en el encierro, dijo que "es difícil, pero a través de los años de gestión y experiencia hemos generado actividades para contenerlos, explicarles porqué no pueden venir los familiares. Yo he propuesto que los mismos tengan un contacto telefónico y eso se ha logrado y es muy activo, están permanentemente conectados".

Además en los casos que esté disponible y sea posible, se hacen las "videollamadas". "Eso dependen de los familiares, nosotros por nuestra parte lo impulsamos".

Contención y paciencia

Consultado sobre si los residentes quieren salir al exterior, Ludueña aseguró que no ha sido un inconveniente en medio de la cuarentena: "tenemos una población grande de autoválidos, o sea personas que pueden hacer lo que quieran, y en esa población hemos tenido algún caso aislado de que ha querido salir. No lo dejamos y les explicamos que es una cuestión restrictiva para preservar su salud. En realidad no hemos tenido mayores inconvenientes" afirmó.

Y agregó: "tenemos una población sana, sin enfermedades, así que sólo tenemos las prevenciones que debemos tener. Aquí hay 87 abuelos".

"Nosotros estamos preparados para atender a estos 87 residentes, no nos demanda nada más de lo normal. Lo que podemos hacer hoy es un poco más de asistencialismo y contención, pero el resto no cambia nada de la nuestra dinámica.

Lo único que le pido a los familiares y a los que trabajan en la residencia es responsabilidad, la situación se va a poder controlar. Nosotros tomamos el 100 por ciento de las medidas de prevención. Eso les pido a todos también" finalizó.