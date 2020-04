Marcos creó una fábrica de juguetes en Carlos Paz

Marcos Iatrino es un apasionado vecino de Carlos Paz que soñó y fundó una fábrica de juguetes enfocada en el aeromodelismo, diseñando y construyendo modelos de aviones que son disfrutados por grandes y chicos en todo el país. Se llama DiWings y en medio de la cuarentena por la epidemia de coronavirus, lanzó un archivo digital para que puedas fabricar y volar tu propio avión.

Desde su creación, la empresa se enfocó en la creación de aviones de madera, plástico y goma que se han distribuido en jugueterías y regalerías de quince provincias argentinas y también se comercializan a través de Internet.

The Fast, Foamy, Impulso y EM Plane son algunos de los modelos desarrollados por Marcos, quien se reconoce un amante de los aviones y los juguetes. Inspirado por la situación que se está viviendo en el país y la suspensión de clases, decidió desarrollar un archivo digital que se denomina Queka y permite la fabricación casera del primer aeromodelo escolar de la empresa DiWings.

El contenido se puede descargar desde el sitio web de la fábrica de juguetes https://diwingsargentina.wixsite.com/queka y es completamente gratuito. En el archivo se encuentra algo de la historia del aeromodelismo con datos e información, actividades de matemática, lengua e historia, juegos para divertirse y aprender, láminas para colorear y todas las instrucciones, paso a paso, con plantillas y lista de posibles materiales para fabricar y hacer volar tu avión.

En diálogo con El Diario, Marcos contó: «Junté mi amor por el aeromodelismo (que viene desde que tengo siete años) con los juguetes y así nació DiWings, que es una empresa que ya está presente en quince provincias del país y en gran parte de las jugueterías del Valle de Punilla. Yo soy nacido en Carlos Paz y vivo en Villa San Nicolás y toda mi vida, estuve vinculado a los aviones y aeromodelismo. Incluso estuve en el Ejército Argentino volando aviones no tripulados y después comencé con mi emprendimiento. Esto nace de una idea simple que apunta a estimular a los chicos la pasión por los aviones y volar».

«De ese avioncito de papel que volábamos cuando éramos chicos, puede salir de un nuevo piloto, un ingeniero aeronáutico o un astronauta y me gusta pensar que estamos ayudando a estimular ese sueño»; agregó el joven emprendedor.

Consultado sobre Queka, explicó que no tiene costo alguno y dijo: «Ante esta situación que estamos viviendo con la cuarentena, se me ocurrió sacar un archivo digital para que los chicos puedan aprender, fabricar su propio avión y volarlo. Como no pueden salir, es una gran forma de pasar el tiempo entreteniéndose y aprendiendo, porque también hay información sobre los principios del aeromodelismo, matemática, lengua e historia y muchas actividades para hacer en familia».

Si bien la descarga es gratuita, quienes estén interesados podrán hacer una donación de $60 que será destinado a la fabricación de productos que se sortearán mensualmente a quienes envíen fotos de los aviones QUEKA que hayan construido. Asimismo, por cada pago recibido, la empresa donará un barbijo al personal de la salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y personas que integran los grupos de riesgo en el marco de la emergencia por el COVID-19.