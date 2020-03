Recordaron al policía que murió en un asalto en Carlos Paz

Carlos Paz.- Este 4 de marzo se cumplieron 20 años de la muerte del Cabo 1° Gustavo Ramón Flores quién perdió la vida durante un asalto mientras se encontraba realizando servicios adicionales en una sodería ubicada en Garibaldi 40, en barrio Miguel Muñoz de Carlos Paz.

Sus compañeros de la Departamental Punilla, lo recordaron y le dedicaron una emotiva poesía:

Que triste amaneció el día aquí en Villa Carlos Paz,

pues una mano homicida la ciudad hizo temblar,

todos fuimos sacudidos por la noticia fatal,

mataron al Cabo Flores... de la fuerza policial.

De los derechos humanos hoy me vinieron a hablar

¿De que derechos me hablan? Cuando vienen a matar

¿De que derechos me hablan? Si al Cabo lo fusilaron

no respetaron su vida, sus derechos no importaron,

por defender otras vidas... a él su vida le quitaron.

¿Que se responde a los niños que preguntan por papá?

¿Como hacerle entender que ya nunca volverá?

¿Cómo decirles fue bueno si ha terminado tan mal?

¿Cómo explicarles la furia de un demente criminal?

Cabo Gustavo Flores, para ti va mi homenaje,

aunque no te conocí, me hablaron de tu coraje,

por tu honestidad y hombría seguro que al cielo fuiste,

hacia una estrella lejana va con vos mi verso triste.

En la Unidad Regional te dieron la despedida,

tus compañeros estaban dolidos por tu partida,

las lágrimas escapaban de mil caras doloridas,

en ese frío ataúd la bandera de cubría.

Cabo Gustavo Flores... es para ti mi poesía,

y aunque ya no estés presente no pasarás el olvido,

por el pueblo nunca olvida...

... a aquel que bien ha servido.

La base de los Halcones de Carlos Paz lleva su nombre.