«Macri es el discurso con emojis» afirmó el periodista Claudio Fantini

Villa Giardino.- En el marco del encuentro del radicalismo cordobés en Villa Giardino, el politólogo y periodista Claudio Fantini se refirió al gobierno de Macri al que criticó de manera filosa frente a una numerosa audiencia de dirigentes de todos los puntos de la provincia.

"Macri representa lo insustancial porque veía el discurso vaporoso, el discurso que no puede transportar ideas, no puede transportar valores. Cuando un discurso no puede transportar ideas ni valores, eso es un discurso vaporoso, un discurso inatrapable" aseguró Fantini.

Y agregó: "Macri es un líder que a medida que va hablando uno se va olvidando de lo que dice, pueden ustedes concentrarse al escucharlo, pero a medida que vaya hablando ustedes no van a poder retener. Se van a ir olvidando, eso es el discurso insustancial. El mensaje sin contenido, yo lo defino como el mensaje con emojis, esas caritas qué se mandan por teléfono, es toda una apuesta en un sector de la actualidad a nivel mundial. La venta, el marketing de lo insustancial, el discurso con emojis, sin palabras, sin conceptos, sin pensamientos, sin ideas".

"La segunda crítica que le hice al gobierno de Macri desde un primer momento fue lo que llame la reiteración del ensimismamiento. Yo creo qué hay coyunturas lo suficientemente complejas, difíciles y dramáticas, como para darle cabida a esa necesidad que normalmente la expresa una palabra, que es el nombre de un palacio español; Moncloa. El mundo piensa en el pacto de la Moncloa para entender cierto tipo de necesidad ineludible que tiene la política en ciertas instancias de la historia".

"Parecía imposible tras la muerte de Francisco Franco, tras la muerte de un dictador, que había sido el poder total durante casi medio siglo, parecía imposible que España pudiese salir de ese fachismo corporativista, fachismo ultracatólico, el fundamentalismo español que había estado reinando con un ayatola puesto en el pardo, en el Palacio del pardo. La fórmula fue el pacto de la Moncloa. Porque todas las fuerzas políticas sabían que era imposible, que una de ellas, cualquiera de ellas, por sí solas pudiese responder a los grandes desafíos que había. Entrar o no entrar a la Unión Europea, que por entonces aún se llamaba Mercado Común Europeo y ya se estaba transformando, tratado de Roma mediante, en la comunidad económica europea.

Entrar a Europa implicaba ingresar a la Otan, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ser capitalista, o ser izquierdista socialistas, o seguir siendo corporativista como era la España de la falange, la España falangista, la España del franquismo. Eran preguntas dificilísima, ningún partido tenía por sí solo la respuesta y todos tenían en claro que ninguno iba a poder hacerse cargo de las transformaciones que tenían que hacer si no era con el compromiso de todos los demás" sentenció.