Carlos Paz: Recuerdan a Titi López de panadería Bamba

Carlos Paz.- Hoy se cumplen tres años del fallecimiento del empresario Titi López, propietario de la tradicional panadería

Bamba, ubicada en la avenida Cárcano. Su familia lo recuerda así:

Para “Titi” Lopez

Papi se cumple el tercer año de tu partido y aun parece increíble que no estés entre nosotros. Te queremos recordar con tu alegría, tu bondad, tu compañerismo y por tanto bien que hiciste a todas las personas; familia y amigos. Te extrañamos tanto…

No me he ido

Cerca, bien cerca estoy… en algún lugar estoy.

No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor…pero si puedes sentirlo.

No. No estoy entre la tierra.

Estoy en la sonrisa de tu recuerdo.

Estoy en el silencio de tu suspiro.

Estoy en la carita de quien ha nacido.

¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes?

Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy.

No tan lejos. No me busques tan lejos.

Estoy cerca, bien cerca, a tu lado.

Te sostengo cada vez que quieres caer.

Te acaricio cada vez que comienza a doler.

Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo.

No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca.

No se puede separar lo que se ata en el corazón.

No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado.

Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado…tan sólo me adelanté un poco en el paso…

Y volveremos a estar juntos. Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe.

Mientras tanto estaré aquí, a tu lado.

Cerca, bien cerca… hasta el último día de tu vida.

QEPD “ Titi” Lopez

07- 03- 2017

Tu Familia