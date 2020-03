Fuerte campaña preventiva en Carlos Paz tras los dos casos de dengue

Carlos Paz.- En la tarde de ayer se realizó una jornada de capacitación en prevención contra el dengue, una tarea que venía realizando pero que se acentuó con la aparición de dos casos importados de dengue en la ciudad.

La charla fue destinada a Centros Vecinales donde se expusieron cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar y todos los recaudos que deben tomar la población para evitar contraer la enfermedad.

“Por pedido del intendente que nos indicó que nos ocupemos con una problemática real que se da con la enfermedad del dengue" aseguró el Secretario de Salud Pública, Julio Niz.

Y agregó: "se ha programado esta reunión que llevamos adelante con los Centros Vecinales, comenzamos a realizar acciones de prevención de forma conjunta. El objetivo es que tengan información disponible y que la ciudadanía pueda tomar conciencia sobre la patología y se puedan actualizar diferentes conceptos en lo que es la campaña de descacharreo, lo cual es articulado con distintas áreas de la Municipalidad".

"En la ciudad tuvimos dos casos de dengue positivos importados, es una situación controlada pero eso no quita que estemos preocupados” aseguró.

Por otra parte, la doctora Sofía Cagnone, integrante del área de Epidemiología del hospital Sayago, señaló: “Tenemos que llevar tranquilidad a la población, hay que estar alertas y la gente tiene que saber que nuestros médicos están preparados para cumplir con el protocolo indicado para este tipo de casos. Nos debemos ocupar en la prevención, la situación en las Américas es grave respecto al dengue con muchísimo casos en Brasil, Bolivia , Paraguay y en Argentina también. En la provincia de Córdoba no es indiferente a esto y hemos tenido casos positivos. La fumigación domiciliaria se da únicamente en el caso de que se compruebe un caso positivo de dengue en un paciente o paciente con cuadro sospechoso con antecedente de viaje a zona de riesgo”.

“La fumigación preventiva no está indicada por el Ministerio de Salud de la Nación, no tiene ningún sentido realizar esta acción cuando no hay casos confirmados" aseveró. "Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza y atrás de los ojos, dolor muscular y articulaciones, y también puede existir dolor de panza con nauseas. Ante estos síntomas con antecedente de viaje a zona de riesgo les pedimos no automedicarse y que se acerquen a un centro de salud municipal cercano que nuestros médicos están capacitados para brindar un diagnóstico adecuado”, completó.

Medidas preventivas

La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Si no podés eliminar los recipientes porque se usan permanentemente evitá que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas). Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores). Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos. Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda. Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados. Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos. Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. - Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones. - Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.