Carlos Paz: Hace recitales para que sus vecinos bailen en los balcones

Un animador carlospacense sorprendió días atrás a sus vecinos con recitales improvisados que hace desde el balcón de su departamento, cerca del icónico Cu-Cú de Carlos Paz. «Lo hago para aportar un poco de alegría en tiempos de incertidumbre, encierro y miedo»; contó Ariel Jara, quien interpreta canciones de rock, cumbia y cuarteto para que la cuarentena sea a puro baile.

El hombre vive desde hace más de 15 años en un edificio de Pellegrini y Cassaffousth, se armó con un parlante portátil y salió al balcón para ponerle alegría al barrio. Su repertorio es a la carta y confiesa que recibe pedidos a través de las redes sociales.

«Yo soy animador de karaoke hace muchos años, así que tengo equipos y también canto un poco. Un día estaba sentado en el balcón de mi casa y saqué un parlante y comencé a cantar para la gente que vive en los edificios de enfrente. Todos se empezaron a copar y se pusieron a bailar y así comenzó»; contó Ariel, en diálogo con El Diario.

«Arranqué con algunas canciones de rock, pero me pedía algo más divertido como cumbia o cuarteto. Hay mucha gente encerrada desde hace mucho tiempo y es una forma de ayudarlos a que sea más entretenida la cuarentena. Así que ahora estoy cantando mucha cumbia y cuarteto para que todos bailen en los balcones. Ya lo hice tres veces, la última vez fue el lunes pasado y la próxima será este viernes a las 19 hs»; aseguró.

«La gente se copó con la idea, acá cerca de mi casa está el servicio de emergencias y los paramédicos se ponen a bailar en la calle cuando yo canto. También los chicos que trabajan en el supermercado que está a un par de metros y los clientes, y los vecinos me gritan los temas que quieren escuchar. También algunos me escriben mensajitos y me piden cosas, la verdad que se generaruna energía muy linda que compartimos entre todos»; completó el improvisado cantante.