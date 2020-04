Coronacrisis: Preocupa la situación de casi tres mil empleados de Carlos Paz

Una gran preocupación se vive por estas horas en la ciudad de Carlos Paz, donde hay múltiples comercios cerrados y se avizoran meses complicados para los trabajadores mercantiles. La crisis de escala global provocada por la pandemia de coronavirus tendrá un fuerte impacto sobre la economía local y hoy, comienzo de mes, muchos empresarios deben comenzar a depositar el salario de los trabajadores y hay un clima de incertidumbre.

Ya antes de declararse el aislamiento preventivo y obligatorio nacional, los comercios locales cesaron muchos de sus pagos y hay alarma por la situación de los miles de empleados (son aproximadamente 3 mil en total) que están inactivos desde el 20 de marzo. Según fuentes cercanas al sector, varios comerciantes ya están planificando pagar la mitad de los salarios en abril, y el resto en los días subsiguientes o quizás mayo.

En Carlos Paz, la gran mayoría de los comercios están cerrados con excepción de aquellos que venden comestibles, farmacias, estaciones de servicios, supermercados y ferreterías, entre otros.

Como medida de protección, el presidente Alberto Fernández firmó hoy un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que prohíbe los despidos sin justa causa por los próximos sesenta días. Esto evitaría los despidos a nivel general, pero no protegería completamente a los trabajadores en el cobro total de sus haberes como tampoco a quienes tiene parte de su labor en negro.

En el caso que se hagan despidos, los comercios no podrán acceder a créditos nacionales para esta emergencia, una medida que busca trabar más la protección a la parte más débil del sector. De todas formas, por ley, el cuarto día hábil ya se puede reclamar el pago de los salarios, que comenzando a contar desde hoy, 1 de abril, sería el próximo lunes 6 de abril.

A partir de la semana próxima, se podrá saber realmente cuáles fueron las acciones que tomaron los comerciantes con sus deberes salariales.

Pago salarial

Consultado sobre si se realiza de esa manera el pago escalonado en el sector, Carlos Orso, titular del Centro de Empleados de Comercio de Carlos Paz, aseguró que ese sistema «será para aquellos que tienen buena intención. Porque para quienes tienen mala intención, es muy posibles que tengas un recibo de 43 mil pesos y te paguen 20 mil,y te hagan firmar el precio por el total, hay que tener cuidado con eso. El sueldo se tiene que pagar todo completo, pero si no es así, y es menos, que reciban ese dinero, que firmen por ese monto específico nada más y que después haga los reclamos correspondientes levantada la cuarentena».

Comercios piden medidas urgentes

Por su parte, la Cámara de Comercio de Córdoba recalcó la urgencia que debe adoptar la implementación de medidas económicas y financieras necesarias para preservar la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de empleo.

En un comunicado, la entidad asegura que en «reiteradas oportunidades, la entidad, ha sugerido diversos lineamientos para permitir a las Pymes, comerciantes, emprendedores y empresarios abordar esta situación crítica que atraviesan a causa del cierre y parate total de sus actividades productivas y comerciales por la cuarentena determinada. Si bien, continuamente, ha considerado primordial la salud de los ciudadanos, no puede dejar de advertir que la salud de las empresas es gravísima y también debe ser prioritario abordarla». «Urge simplificar los procesos y herramientas en pos de mantener el empleo. Urge que el Estado tome conciencia de que el esfuerzo privado solo ya no es suficiente y no permitirá acotar los daños y perjuicios que toda este escenario de fuerza mayor tendrá sobre la economía local, nacional, mundial. Es hora de que el Estado se ajuste, entregue, pierda, se comprometa, y esto incluye a las entidades bancarias. Esta vez, la regla es para todos»; dijo José Viale, presidente de la CCC.