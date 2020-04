El drama de la reina de los pastelitos de Carlos Paz

Carlos Paz. María Marina Ramos es pastelitera y la ganadora del último festival del pastelito en Carlos Paz, pero hoy sin embargo, no puede salir a la calle a vender y vive una situación crítica. "Es bastante pesada la situación, porque al vivir solamente de esto, se hace muy difícil. Al no poder salir, nos rebuscamos ayudándonos entre familiares para salir adelante"; aseguró a EL DIARIO.

«Nosotros somos siete adultos en la familia y después están los niños, mi hermano tiene hijos, yo no. El que vende pastelitos sabe que en temporada puede vivir de eso, pero en invierno si no tenés otra entrada, no podés salir adelante. Para nosotros es bastante pesado esto porque yo tengo diabetes y así sin ingresos, es muy difícil»; explicó.

«La única ayuda que hemos tenido ha sido de la iglesia, mercadería tenemos porque compramos en verano pero nos faltan carne, verduras y gas para cocinar, porque no tenemos gas natural sino garrafa"; aseveró.

En otro fragmento de la entrevista concedida, añadió: «La venta de pastelitos es para vivir el día a día, en el verano podes pagar cuentas, pero no podés sobrevivir todo el invierno. En mi familia somos dos los diabéticos, y mi mamá tiene más de 50 años. Además de que mi abuela es discapacitada y no puede salir ni nada».

«Nosotros pertenecemos al sector más bajo de Carlos Paz y en este momento, tenía que buscar la insulina pero es feriado y no conseguí. Es difícil cuidarse y más en esta situación. O hacemos de comer para todos, o me hago de comer para mí sola, no me puedo estar cuidando con los alimentos porque no los tenemos»; finalizó.