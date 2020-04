¿Cuáles son las actividades más requeridas en la pandemia?

Buenos Aires.- No corren detrás de una pelota, no salen en televisión, no cantan ante 50 mil personas, no tienen miles de seguidores en las redes y a nadie se le ocurriría pedirle una selfie. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 cambió algunas de las formas en las que nos relacionamos, vivimos, consumimos y también nos emocionamos.

Y hoy esas profesiones y ocupaciones: médicos, enfermeras, camilleros, cajeros, recolectores de residuos, farmacéuticos, camioneros, empleados de supermercados, fuerzas de seguridad, son sólo algunas de las más reconocidas por la opinión pública en los aplausos de las 21:00hs., en los videos que circulan en las redes sociales y también por televisión. Hoy los héroes han cambiado, aunque sea sólo por un tiempo, así que a ellos también se les puede decir: “hoy te convertís en héroe”. También hay un conjunto de ocupaciones “anónimas” que hoy son las más buscadas por empresas y entidades gubernamentales.

En este marco, la empresa Adecco Argentina identificó cuales son las profesiones más requeridas por estos días:

- Médicos

- Enfermeros

- Repartidores de entrega a domicilio

- Cajeros

- Operarios de producción

- Picking (preparación de pedidos) y Packing (embalado de pedidos)

- Personal de limpieza

- Repositores

- Merchandisers

- Atención al público

- Personal de atención telefónica

- Perfiles de tecnología (IT)



“El COVID-19 cambió formas de producción, búsquedas laborales, situaciones sociales, familiares y económicas, y se podría decir que cambió casi todo. En este contexto hay algunas industrias que están trabajando y produciendo incluso más que en Navidad, que es uno de los grandes picos de consumo del año. Esta situación, más las licencias que se están dando por motivo de la cuarentena, hacen que en algunos sectores se continúe requiriendo personal en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo”, explicó Carla Cantisani, Directora de Servicios & Calidad del Grupo Adecco.

Por otro lado, y según un relevamiento realizado por la empresa recientemente entre más de 4500 trabajadores argentinos, 9 de cada 10 está de acuerdo con la medida tomada por el gobierno, referida a hacer obligatoria la cuarentena y al consultarles sobre la duración de la misma hasta volver a la normalidad:

-Un 38% dijo que será entre 30 y 60 días,

-Un 33% cree que será entre 15 y 30 días,

-Un 25% considera que serán más de 60 días,

-Un 3% menos de 15 días.