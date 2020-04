Turistas varados en Carlos Paz, sobreviven con ayuda de la gente

Dos familias de Mar del Plata se encuentran varadas hace un mes en Carlos Paz, el destino que habían elegido para sus vacaciones, aseguran que sobreviven gracias a la solidaridad de los vecinos de la ciudad y los bolsones del municipio carlospacense. En el día de ayer, se presentaron en el ingreso al Palacio «16 de Julio» para solicitar que los ayuden a gestionar el regreso a casa, ya que sostienen que el intendente de «La Feliz» no les brinda respuestas y se quedaron sin dinero.

La situación se volvió crítica para Marcelo Fernández y Natalia Roselli, sus dos hijos adolescentes y el matrimonio compuesto por Carlos González y Andrea Ceraño y sus tres hijos menores de edad. Necesitan que se articulen los medios necesarios para volver a Mar del Plata, ya que hasta el momento se encuentran en la vivienda que habían alquilado hasta el 26 de marzo, la fecha en que tenían previsto retornar a la costa. La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio los sorprendió en medio de las vacaciones y eso impidió que pudiesen tomarse el ferrocarril (tienen los boletos de regreso) para viajar a Buenos Aires.

Hace quince días, mantuvieron el primer contacto con la Municipalidad de Mar del Plata para alertarlos sobre su situación, pero desde ese entonces no reciben respuestas y voceros del gobierno les manifestaron que debían tener paciencia.

A medida que pasan los días, todo se vuelve más complicado, viven de prestado en una casa de Villa del Lago y se quedaron sin recursos para afrontar la segunda etapa de la cuarentena (que se extendió hasta el 26 de abril). Los turistas se sumaron a un grupo de WhatsApp y otro de Facebook que se denomina #Volveracasa y donde hay cuarentena familias que se encuentran -en estos momentos- varadas en distintos puntos de la Provincia de Córdoba.

Hasta la fecha, lograron subsistir gracias a la solidaridad de los vecinos carlospacenses y los bolsones de alimentos que les facilitó la Municipalidad de Villa Caros Paz, quienes les acercaron todos los elementos necesarios para afrontar este difícil momento. Sin embargo, coinciden en que la situación «no da para más» y exigen que el gobierno local inicie (de forma oficial) las tratativas con la Municipalidad de Mar del Plata para que ésta disponga de un transporte que los devuelva a su hogar.

«Nuestra situación es que llegamos el 13 de marzo a la ciudad, somos dos familias de Mar del Plata que vinimos por turismo y quedamos varados por la cuarentena. Es algo que nos supera, ya no sabemos a quién más recurrir y necesitamos volver a nuestros hogares. Sólo nos hace falta un permiso para que un transporte nos lleve a nuestra ciudad. Ya pasó más de un mes y no podemos sostener más esta situación. Los que vivimos en la casa somos 9 personas, en total dos familias»; contó Natalia Roselli, en diálogo con El Diario. «Estuvimos en la Municipalidad de Villa Carlos Paz dos veces, primero nos trajeron dos bolsones y nos ayudaron y volvimos ayer para que nos ayuden con el tema del traslado. De parte de la Municipalidad de Mar del Plata no nos ayudaron en nada, es increíble pero tuvimos más ayuda de la gente de Carlos Paz y Córdoba que del gobierno de nuestra ciudad. Subsistimos gracias a la colaboración de gente que nos trae alimentos, la solidaridad de la gente y los dueños de la casa donde estamos que no nos cobra el alquiler», agregó la turista.