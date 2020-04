¿Qué medidas de emergencia se tomarán en Carlos Paz?

El Concejo de Representantes de Carlos Paz sesionará mañana a la tarde para tratar varios proyectos vinculados a la emergencia sanitaria y económica desatada por el COVID-19, entre los cuales se destacan la flexibilización de los planes de deuda, la reducción de impuestos y el recorte del 50% de los salarios de los funcionarios municipales. También se creará un fondo millonario para destinar a las áreas de Salud Pública y Acción Social.

Las medidas fueron consensuadas entre el bloque mayoritario de concejales de Carlos Paz Unido y el radicalismo, representado en el cuerpo legislativo por la concejal Natalia Lenci (CAPAZ). Asimismo, como la oposición presentó algunos proyectos similares a los impulsados por el oficialismo, se estima que prestarán su voto para respaldar este plan de emergencia.

El concejal Sebastián Guruceta (integrante de Carlos Paz Unido) señaló a El Diario: «Es un paquete de ordenanzas que ha enviado el Departamento Ejecutivo al Concejo de Representantes en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el avance del coronavirus. La oposición había solicitado también el tratamiento de algunos proyectos presentados por ellos y se ha convocado a una sesión especial para mañana jueves a las 16 hs, ya que entendemos que estamos en emergencia y hay cuestiones que no pueden dilatarse».

En ese sentido, uno de los puntos más interesantes será que los funcionarios municipales cobrarán sólo el 50% de sus haberes (a excepción de quienes se desempeñan en las áreas de Salud, Acción Social y Seguridad VCP) y los recursos serán utilizados para el sostenimiento del Hospital Sayago y los dispensarios de la ciudad.

«Dentro de las medidas propuestas, se destaca la prórroga hasta junio de los planes de pago de deudas (por 60 días); una suerte de moratoria para que todos aquellos que -al 31 de marzo- tengan deudas con el municipio puedan acogerse a este beneficio, que tendrá vigencia por 90 días y donde también podrán sumarse quienes tengan planes caídos, los vigentes y las deudas que estén en procuración (con quita del 100% de intereses por pago de contado, del 90% si pagás 50% de contado y tres cuotas, 80% si pagás en tres cuotas, 60% para el pago en seis cuotas y 20% para quienes paguen en doce cuotas); y principalmente, la posibilidad de que el intendente pueda utilizar fondos de afectación específica para redestinarlos a las áreas de Salud y Acción Social, que tienen actividad participación en el marco de la situación que estamos viviendo»; indicó.

«A diferencia de otros municipios y comunas del país, a lo largo de los últimos años, Carlos Paz ha sido capaz de generar superávit durante la gestión municipal y ahora contamos con estos recursos para afrontar la crisis desatada por el COVID-19. Esto es fruto de una administración responsable y previsora que nos posibilita contar con estos fondos para emergencias sin endeudarnos con los bancos ni pedir a la Provincia que nos adelante la coparticipación»; recalcó.

Por otro lado, Guruceta destacó el proyecto para suspender el cobro de la alícuota mínima a los comerciantes que no pudieron trabajar desde el inicio de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. «Esto es muy importante, porque significa que quienes no pudieron trabajar ni facturar, no tendrán que pagar. Entendemos que dentro de la situación que estamos viviendo, es un alivio para nuestros comerciantes y empresarios»; completó.