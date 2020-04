Dio negativo el test de coronavirus de Axel Kicillof

En un comunicado, desde el Gobierno bonaerense informaron que el test realizado esta mañana al gobernador Axel Kicillof arrojó resultado negativo, luego de haber estado en un hospital donde algunos trabajadores contrajeron el virus. "El cuerpo médico que asesora al mandatario le comunicó la novedad. De esta manera, el Gobernador continuará normalmente con la agenda de actividades previstas para los próximos días", señaló la Gobernación en un breve texto.

El resultado se conoció este jueves 16 de abril a las 20.00 luego de que Kicillof se hiciera el test en horas de la mañana, tras haber estado en un hospital con trabajadores que se habían contagiado de coronavirus.

"Si bien el Gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonaerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema", señaló la Provincia, al anunciar la realización del test.

Por esta situación, el mandatario provincial no asistió a la reunión cumbre que tuvo lugar en horas de la tarde en la Quinta de Olivos, encabezada por el presidente Alberto Fernández, junto a Cristina Kirchner y gobernadores. Antes de someterse al test, el mandatario provincial sostuvo: "Yo me siento bien, perfectamente bien, no tengo ninguno de los síntomas".

Según indicaron fuentes oficiales a NA, Kicillof adoptó la medida "preventivamente" y por "responsabilidad", luego de que se conociera que podría haber entre 20 y 30 casos positivos de Covid-19 en el Hospital Belgrano de San Martín, donde estuvo el pasado viernes por el referente del Frente de Todos.

A la vez, allegados al gobernador indicaron que seguirá "estrictamente" lo que indiquen los expertos sanitaristas, tanto en lo que hace a sus movimientos y actividades como en lo que refiere al resultado del test para determinar si contrajo la enfermedad. En tanto, se conoció este jueves que el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, se hizo el test y le dio negativo.