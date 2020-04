Tres museos argentinos suman su colección a Google Arts and Culture

Buenos Aires. En el Día Mundial de Arte, que se celebra cada 15 de abril -la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci- la plataforma Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com), que promueve la más grande digitalización de obras de arte de todo el mundo, anunció la incorporación de 35 nuevas instituciones para recorrer de manera virtual, incluidos los argentinos Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.

Las pinturas de la habitación de Van Gogh, la celda de prisión de Mandela, los sabores de la cocina japonesa, la casa Azul de Coayacán donde vivió Frida Kahlo o las pinturas de Vermeer; así de rica y ecléctica es la colección online de esta plataforma, que reúne el patrimonio de dos mil instituciones en el mundo de 80 países, para visitar gratis desde cualquier dispositivo movil.

Ayer, en el Día Mundial del Arte, se sumaron 35 nuevas instituciones culturales a nivel global a esta inmensa plataforma, en las cuales participan tres argentinos, informaron a Télam desde la compañía tecnológica.

El Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA) invita a descubrir sus exhibiciones online, que cuentan con imágenes de alta resolución tomadas con Art Camera la cual le permite al usuario hacer zoom a una obra de arte para descubrir sus detalles en las pinceladas y explorar sus profundidades ocultas.

Las obras de Antonio Berni, Cándido López o Prilidiano Pueyrredón y algunas de las más emblemáticas obras de la colección argentina, como "Sin pan y sin trabajo", "La vuelta del malón" o "El despertar de la criada" pueden apreciarse ahora con el más absoluto detalle al formar parte de esta plataforma online.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba) permite también explorar exhibiciones online, a lo que suma tres tours sobre pinturas, en una experiencia interactiva que guía al usuario a través de una obra de arte para explorar sus detalles con la función zoom, donde no faltan los comentarios perspicaces.

Desde las heliografías del maestro León Ferrari -de quien se cumplen cien años de su nacimiento- hasta recorrer la exposición Argentina lisérgica, una de las más visitadas de los últimos años, curada por Rafael Cippolini, y que ofrece un viaje a los años 60, son algunos de los destacados del museo de San Telmo.

Finalmente, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba), reconocido por su amplia colección de abstracción geométrica, invita a explorar su patrimonio online a través de imágenes y videos que permiten conocer las historias detrás de piezas emblemáticas de Roberto Aizenberg, Eduardo Mac Entyre y Alejandro Puente entre muchos otros.

El proyecto de Google para democratizar el arte nació en 2011 y reunía por entonces a 17 museos internacionales de nueve países: uno de los primeros en sumarse fue la Galería de los Uffizi de Italia.

En la actualidad, la plataforma congrega a 2000 socios de 80 países, quienes han digitalizado sus obras junto a Google, y de donde han nacido miles de exposiciones curadas,como la de Frida Kahlo (con más de 800 obras, objetos, fotos y bocetos de colecciones públicas y privadas), la de grandes inventos de la historia ("Once upon a try") o una galería dedicada al holandés Johannes Vermeer, autor de la famosa "La joven de la perla".

Mientras los museos ponen a disposición los tesoros de su colección, Google se encarga de llevar a cabo el proceso de digitalización, en alta resolución, a través de una tecnología que captura literalmente millones de píxeles y que permite apreciar hasta los más pequeños detalles, incluso aquellos invisibles al ojo humano cuando se posa frente a una obra en un museo real.

La génesis de esta plataforma fue al pensar que si una persona quisiera ver todas las obras que pintó -por ejemplo- Rembrandt en su vida, tendría que acudir a 40 museos de diecisiete países,mientras que aquí las encuentra todas juntas, una al lado de la otra, permitiendo comparar colores, estilos o pinceladas, a un click de distancia.

Los modos de recorrer -gracias a la inteligencia artificial- son tan amplios que un usuario podría elegir, por ejemplo, los años 70 en fotografías (una década signada por el Watergate, la música disco y la guerra de Vietnam), o la historia de los samurais (guerreros japoneses) desde el acervo del Museo Nacional de Kyoto o a través de la herramienta Art Palette, que permite comparar la paleta de colores de las obras (y así hallar la misma tonalidad en una pintura de Van Gogh y en un folio iraní del siglo XVI, por dar un ejemplo).

El Programa Curator Table -ideal para los estudiantes de curaduría de arte- permite descubrir conexiones entre obras de arte, ya sea por objetos, estilos o artistas, o ser más preciso aun: todas las obras de arte que contienen oro, o todas aquellas donde hay pintado un caballo.

El azul en las pinturas de Monet, el color rosa en el arte contemporáneo, "Posá como una figura de Keith Haring" o "Tomate una selfie y descubrí qué obra se parece a ti" para encontrar "tu gemelo artístico", son algunas de las propuestas de la plataforma en el Día Mundial del Arte.

Además, en el marco de la cuarentena que rige en la mayor parte del mundo, se anunció el lanzamiento de "Arte y Cultura para la familia", una nueva colección para recorrer a través de temáticas como arte, animales, ciencia, espacio, libros y películas.

Los más pequeños podrán pasar tiempo con una jirafa gigante de Jurassic Park en realidad virtual, practicar algunos trucos de magia de Harry Potter e incluso, perseguir a un pingüino a través de visitas virtuales mientras recorre el Palacio de Versalles.

La historia de quién inventó los emojis, los trajes que se han utilizado en los ballets más famosos del mundo, pinturas de todas las épocas donde aparecen perros o un tour virtual por ocho espacios esenciales del street art en Londres son algunas de las propuestas para navegar, nacidas todas en colaboración con museos del mundo, y que hoy suman el acervo de tres de los principales museos argentinos.