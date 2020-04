Ciber-patrullaje en tiempos de coronavirus

Durante los últimos tiempos, se conoció la noticia de que el Estado se había interesado por detectar el «humor social» a través de un ciberpatrullaje de las redes sociales. En ese contexto, se inició una causa penal contra de un ciudadano, imputado por el delito de intimidación pública, que habría publicado en su cuenta personal de Twitter «Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, no?». ¿Qué es el ciberpatrullaje?.

Para entender de qué se trata todo esto y cuáles son los alcances legales de esta situación, el abogado Damián Palavecino explicó: «Este rastreo nos hace pensar respecto de cuáles son los límites del Estado para traspasar la esfera de la intimidad de nuestras redes sociales y calificar nuestras expresiones como delictivas. En un marco donde la libertad de pensamiento y la libertad de opinión hacen a la esencia del sistema constitucional democrático nos encontramos ante la imposibilidad de que la crítica política o no, por apasionada o encendida que sea, pueda constituir ilícito alguno; pues ello importaría, lisa y llanamente, criminalizar la opinión, retrotrayendo así las instituciones de la democracia y llevándonos hacia la intolerancia ideológica. Muchos estudiosos del derecho han entendido que una de las principales funciones de la libertad de expresión es “inducir a la disputa” y el mejor modo de alcanzar ese alto propósito se logra, cuando aquella crea insatisfacción acerca del estado de las cosas o, aun, cuando suscita irritación en la gente, más allá de que el discurso sea provocativo y desafiante. Por lo tanto, el Estado no puede castigar la difusión de una determinada idea a los fines de evitar justamente el malestar o la irritación que dicha expresión genera porque ello importaría una restricción intolerable a la discusión política».

«Ahora bien, en el marco de la libertad de expresión, los ciudadanos al manifestar sus ideas u opiniones, en algunos casos, son pasibles de responsabilidades posteriores, pero necesariamente, la interpretación que se debe efectuar al respecto debe resultar lo menos restrictiva posible. Esto quiere decir que, como regla, el Estado no puede prohibir (y castigar) expresiones que aludan al uso de la fuerza o que incluso sugieran la violación de la ley, SALVO que dicha expresión tenga la entidad suficiente para incitar y producir aquella acción que se predica para configurar el tipo penal que pretende aplicar a este ciudadano. El Derecho Penal, es y debe ser, la última de entre todas las medidas protectoras a aplicar, es decir, que sólo se debe acudir a este cuando fallen otros medios de solución social del problema. Por ello se entiende que la pena debe ser la “ultima ratio de la política social»; añadió el letrado, quien completó: «En conclusión, en materia de represión penal de las expresiones, el Estado debe demostrar que no puede alcanzar los objetivos perseguidos por otros medios alternativos no penales».