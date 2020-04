Día mundial de la hemofilia: advierten que no agrava el Covid-19

País.- El 17 de abril es el Día Mundial de la hemofilia, es una efeméride que busca sensibilizar y hablar sobre esta afección. Debido a la situación de pandemia por el Covid-19, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) propone visibilizar esta situación de salud de manera virtual bajo la consigna “Participa +”.

Desde el Programa de Atención Integral para Personas con Hemofilia de la provincia, aclaran que quienes presentan este problema de salud no tienen mayor riesgo en relación al coronavirus. En ese sentido agregan que ante síntomas o diagnóstico positivo por Covid-19, además de seguir las indicaciones sanitarias, deben informar al personal de salud que son personas con hemofilia, para que se tengan los recaudos necesarios.

Ante la situación sanitaria actual se indica que las personas asistan a los centros de salud solo por consultas que no se puedan postergar. Por este motivo, desde el programa se brindan respuestas de manera telefónica, a través de la línea 0351 – 156456813 y del contacto de guardia 0351-6456797, habilitado las 24 hs.

Sobre la hemofilia

La hemofilia es un desorden en la coagulación sanguínea. Las personas con esta afección no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar por más tiempo. Se caracteriza por la disminución o ausencia de un factor de la coagulación, originada por mutaciones en el cromosoma X. Existen dos tipos, hemofilia A, cuando las personas no tienen suficiente factor VIII (ocho) de coagulación, y hemofilia B, cuando no se tiene suficiente factor IX (nueve).

Se trata de una enfermedad hereditaria. Los varones con hemofilia transmiten el gen mutado a sus hijas mujeres, que son portadoras, pero no a sus hijos varones. Mientras que las mujeres portadoras de hemofilia pueden transmitir el gen a sus hijos varones o a sus hijas mujeres.

Síntomas y tratamiento

Las personas con esta situación de salud pueden presentar hemorragias incontroladas con una lesión considerada menor. Las hemorragias en articulaciones y músculos provocan dolor y pueden llevar a discapacidades graves, mientras que las hemorragias en órganos principales, como el cerebro, pueden incluso provocar la muerte. Sin embargo, con un tratamiento adecuado, las personas con hemofilia pueden llevar vidas saludables.