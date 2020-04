Netflix liberará contenido gratuito en YouTube

La plataforma Netflix capitalizará la cuarentena liberando contenido completamente gratis en YouTube para que los alumnos de distintos niveles de escolarización puedan utilizarlo en tiempos de cuarentena.

La crisis a causa del coronavirus suspendió las clases en varios países del mundo y es por eso que la empresa fundada en 1997 tuvo un gesto especial con los docentes que quieran aprovechar los documentales o películas disponibles.

De esta manera, los docentes podrán asignar estos documentales para ver a sus alumnos, como parte del contenido curricular de sus clases, sin preocuparse de que los estudiantes tengan acceso a Netflix. A pesar de que el contenido está disponible únicamente en su idioma original inglés sin doblaje, se puede activar la opción de subtítulos que tiene YouTube para cada video y Netflix ya anunció que el subtitulado oficial estará disponible en más de doce idiomas en breve, según detalla el comunicado "a pedido de los maestros".

El comunicado de prensa oficial anuncia además que los materiales de educación estarán también disponible en el blog de Netflix. Entre los documentales disponibles, se incluyen 13th, Abstract, Babies, Chasing Coral, Explained, Knock Down the House, Our Planet, Period. End of a Sentence, The White Helmets y Zion. Algunos dedicados a la naturaleza y otros a problemáticas sociales, incluyendo pobreza, racismo y otras formas de injusticia del sistema.

Con información de Filo News y Minuto Neuquén