Alquileres y coronavirus: ¿Cómo es la situación en Carlos Paz?

Con la industria turística completamente paralizada, cayeron los ingresos generados por el principal motor de la economía de la ciudad y la cuarentena comienza a mostrar sus efectos sobre la ciudad de Carlos Paz. El sector inmobiliario es uno de los más golpeados y si bien se evidenció una caída en los índices de cobro con respecto al mes pasado, se informó que la mayoría de los vecinos carlospacenses pagó el alquiler de su casa en tiempo y forma en el último mes.

La mayor cantidad de deudores son emprendedores que alquilaron un local comercial y que ante la llegada de la epidemia de coronavirus, se han visto obligados a cerrar sus puertas y no pueden generar ingresos. Hay empresarios y comerciantes que están haciendo verdaderos «malabares» para cumplir con sus obligaciones contractuales, algunos solicitaron planes de cuotas y otros directamente han suspendido los pagos.

En ese sentido, algunos comerciantes decidieron no pagar las locaciones hasta que puedan volver a abrir sus puertas, otros solicitarán créditos blandos para pagar sueldos y hay quienes llegaron a un acuerdo con los propietarios de locales para pagar la mitad del alquiler o solo las expensas y decidir luego cómo harán para pagar lo que adeudan.

Un informe elaborado entre el 14 y el 16 de abril por el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, reveló que el 82% de los inquilinos abonaron los alquileres durante el corriente mes y el 18% los adeuda. Sin embargo, en cuanto a los alquileres comerciales, el 63% cumplió con los pagos y el 37% presenta deudas. Asimismo, se constató que la gran mayoría (70%) adujo problemas económicos derivados del aislamiento para cancelar los alquileres.

Esta tendencia se repite en ciudades como Córdoba, Río Cuarto, Alta Gracia, Río Tercero, Cruz del Eje, Villa María, Villa General Belgrano, La Calera, Jesús María, Almafuerte, Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbre, Salsipuedes, Arroyito, Río Ceballos, San Francisco, Villa Allende, Valle Hermoso, Mina Clavero y otras más.

Inés Prados es presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz y expresó a El Diario: «La situación es mejor de lo que se preveía, porque en su gran mayoría los inquilinos están pagando sus alquileres de alguna manera. Estamos recibiendo mucha información desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba y ante cada situación, estamos intentando brindar una solución. Aquellos inquilinos que no han logrado juntar el dinero para abonar el mes de abril (que no sólo incluye el alquiler, sino expensas y servicios) primero son escuchados para conocer su situación. En nuestra ciudad, ocurre que muchos son empleados de hoteles o locales gastronómicos que no están trabajando. Estos inquilinos nos manifiestan que a ellos los sueldos se les vienen pagando en porcentaje y se han comprometido a pagar el alquiler de a poco, porque el dinero que tenían lo destinaron al pago de servicios y los gastos esenciales como la comida y los medicamentos».

«Cuando se producen situaciones donde el inquilino no puede pagar y hay un contrato de locación de alquiler, se establece que cuando pasan dos períodos consecutivos sin que se abone, se da por rescindido el contrato. Actualmente, el gobierno nacional determinó que eso no podrá ocurrir, hoy no se puede desalojar y no se puede rescindir el contrato porque estamos en una situación de emergencia»; reconoció.

Gloria Reford es representante de Arenas Propiedades y agregó: «Tuvimos que desenmascarar el mito que los propietarios son ricos y no necesitan el alquiler, gracias a Dios las dos partes lo entendieron bien y ambos se necesitan. Se recomienda que primero los inquilinos paguen los servicios y después ver la posibilidad de que vayan cumpliendo con los alquileres, hemos tenido buena respuesta por parte de los locatarios, somos intermediarios y nuestra responsabilidad es que ambas partes puedan atravesar esta situación lo mejor posible. Tenemos muchos de los locadores que viven de esos alquileres».

Finalmente, la martillera y corredora inmobiliaria Martina Casesi sostuvo: «Muchos alquileres se han podido cobrar en tiempo y forma, pero también tenemos muchos inquilinos que han prometido pagar en los próximos días. Algunos han pagado un porcentaje y se comprometieron a ir pagando con el correr del tiempo. El balance es positivo en cuanto al porcentaje de los que han podido cumplir con el alquiler, veremos cómo se desarrollan las próximas semanas».