Barbijos y guantes de látex, la nueva basura en las calles

Decenas de elementos que son utilizados como medida preventiva contra el COVID-19 se han transformado en los nuevos desechos que llegan a las calles de Carlos Paz. La situación preocupa a los vecinos porque cada vez es más frecuente encontrar barbijos y guantes de látex en los barrios y muchos denuncian que hay problemas con el cumplimiento de la cuarentena.

.Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus, los titulares de la prensa y las redes sociales no han dejado de hacerse eco de la vital necesidad de respetar la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio y hacerse de tapabocas o barbijos, guantes y alcohol en gel. Sin embargo, poco y nada se advierte sobre el impacto ambiental que tendrá el uso de todos estos elementos sobre el medioambiente.

Una recorrida por las calles de la ciudad, permite evidenciar que muchos de estos descartables terminan en la vía pública, cordones de vereda, canteros y plazas, no sólo contaminando el paisaje sino que también representando un peligro y un potencial foco de contagio. Pese al esfuerzo de las autoridades municipales, muchos no respetan las indicaciones y no descartan de forma correcta los elementos preventivos que utilizan desde hace algunas semanas.

En las aguas del maltrecho lago San Roque, los trabajadores del área de Ambiente que limpian a diario el espejo de las algas, han rescatado decenas de elementos que flotan o quedan en las costas. El mismo síntoma de preocupación se viven en otros puntos del Valle de Punilla, donde también se advierte un mayor movimiento de personas en las calles.

Si bien no se han reportado nuevos casos de COVID-19 en la región, las autoridades volvieron a solicitar a la ciudadanía que respete la medida de aislamiento hasta el 26 de abril y temen que pueda crecer la curva de contagios.