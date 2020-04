Carlospacenses escribieron una carta en apoyo al médico de Saldán

Un grupo de más de cien médicos y profesionales de la salud de Villa Carlos Paz publicó una carta abierta en respaldo al doctor Lucas Figueroa, quien fuera acusado en las redes sociales de haber contagiado de coronavirus a los abuelos de un geriátrico de Saldán. Se trata del personal del Instituto Médico Privado quienes se solidarizaron con Figueroa y aseguraron que fue víctima de una «estigmatización social» por haber arriesgado su salud para tratar a pacientes de riesgo.

«En estos tiempos donde la pandemia ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de las conductas sociales e individuales, los profesionales de la salud y todo el personal del Instituto Médico Privado, queremos solidarizarnos con el Dr. Lucas Figueroa, quien ha sufrido la estigmatización y discriminación por el sólo hecho de cumplir con su deber cívico y profesional, actuando con responsabilidad y criterio tanto sanitario como epidemiológico y esencialmente sin voluntad de generar daño alguno a su prójimo. Aún así para algunos sectores de nuestra sociedad ésto no alcanza. Nos preguntamos ¿cuáles serían las consecuencias si los profesionales de la salud, ante ésta injusta ofensa y actitud de mala fe, actuáramos recíprocamente dejando de asistir a los pacientes por miedo al contagio y potencialmente a nuestra muerte?, demás está decir cuál sería el resultado»; comienza el texto.

«Por estos días los profesionales de la salud, como tantos otros que por su acción están al servicio del prójimo, son aplaudidos y halagados por sus estoicas conductas ante los pacientes y toda la población, pero, en contra-partida, debemos soportar actitudes de una parte de la sociedad absolutamente repudiables como las que sufrió nuestro colega. No fue la institución donde trabaja, la cual no aportó los elementos de protección personal, quien fuera criticada, tampoco lo fueron las entidades que no brindaron el apoyo en su momento cuando deberían haberlo hecho, y sí lo hicieron sobre hecho consumado. Por todas estas razones, y aunque éste gesto de apoyo se tome como una acción corporativista, no deberíamos ser solo los profesionales de la salud, los que nos solidarizamos con el Dr. Figueroa, la sociedad en su conjunto debería repudiar estos actos de barbarie que nos remontan al medio evo. Los miedos pueden despertar nuestras peores conductas, pero también nos enseñan que la solidaridad y el amor al prójimo, más aún cuando se expone la vida propia y la de la familia, son los valores más altruistas que debe tener una sociedad que se jacte de ser inclusiva, con justicia social y defensora de los derechos humanos»; se añade.

«Por último queremos hacer extensiva nuestra solidaridad, a todos los agentes de salud, trabajadores de todos los rubros y organizaciones de todo tipo, de nuestra ciudad Villa Carlos Paz, y de Córdoba, que con vocación de servicio y amor por lo que hacen, afrontan esta terrible pandemia exponiendo sus vidas y la de sus familias, sin ni siquiera a veces poder ponderar y mensurar los riesgos a los que se exponen, en condiciones y medios no siempre favorables, con el único objetivo de salvar vidas humanas, sin espera de reconocimiento alguno, pero tampoco repudio y discriminación por sus honrosas actuaciones»; se expresó a través de la carta abierta en apoyo al profesional médico.