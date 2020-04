Sigue el conflicto en el transporte, no hay colectivos

A más de una semana del inicio de la medida de fuerza, el conflicto del transporte sigue sin resolverse y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) extiende la medida de fuerza. Se encuentran suspendidos -por tiempo indeterminado- los interurbanos y también se vio afectado el servicio urbano de Carlos Paz, ya que los trabajadores del «Transporte de la Villa» se encuentran agrupados en ese gremio.

Si bien se ampliaron las actividades exceptuadas en la cuarentena, lo cierto es que cada vez son más los usuarios que tienen problemas para trasladarse.

Mariano Cejas es secretario general de AOITA en Carlos Paz y expresó a El Diario: «Si uno hace un análisis rápido de la situación, vemos que esto es muy raro. Sabemos que al gobierno no le conviene que la gente ande en la calle y a los empresarios, a su vez, no les conviene tener en circulación los coches porque les generan pérdida. Acá los únicos damnificados somos nosotros, que no cobramos el salario. El empleado común no está percibiendo sus haberes y se hace muy difícil garantizar la comida en las casas. La situación es crítica, no nos atiende el gobierno, no responden los empresarios y estamos a la deriva».